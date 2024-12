El sector petroquímic de Tarragona necessita el triple d'energia que l'actual per descarbonitzar la indústria

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector petroquímic de Tarragona avisa que necessita el triple d'energia que l'actual per descarbonitzar la indústria de la demarcació el 2030. El president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Ignasi Cañagueral, ha afirmat que estan «perdent oportunitats».

«El Govern ens ha d'ajudar, necessitem tres vegades més d'energia que la que tenim ara el 2030 si volem complir els plans de descarbonització», ha comentat. «I energia barata», ha afegit. Cañagueral ha insistit que «el futur serà descarbonitzat o desfossilitzat o no hi haurà indústria». L'AEQT també ha demanat a les administracions que subvencionin el cost del 30% dels nous projectes de les empreses.

L'associació que representa el sector petroquímic tarragoní insisteix que necessiten energia baixa en carboni, provinent de les renovables o de les nuclears per fer la «reconversió» de la indústria. Per això, ha reclamat una xarxa d'alta tensió. Preguntat sobre l'afectació que tenia l'arxivament dels dos expedients per construir línies d’alta tensió entre Aragó i Catalunya promogudes per Forestalia, Cañagueral ha dit que «si no es fa una línia privada, esperem que es faci una línia pública». «Hi ha un programa de tancament de les nuclears i no s'està desplegant l'energia renovable a Catalunya. Si a Aragó n'hi ha, l'haurem de portar», ha sentenciat.

Des del lobby químic han tornat a demanar ajudes econòmiques a les administracions per descarbonitzar el complex, ja que cal invertir 5 mil milions d'euros. «Els hi hem de posar fàcil a les corporacions perquè triïn Tarragona», ha repetit el president de l'AEQT. «Si no hi ha subvencions del 30% dels projectes, aquests no passaran», ha dit Cañagueral.

També ha carregat contra l'impost a les energètiques que està negociant el govern espanyol amb l'oposició. Ha assegurat que si Repsol no fa les inversions previstes, hi haurà una reacció «en cadena» a la indústria tarragonina. «Tenir una taxa diferencial posa traves a la inversió», ha argumentat.

«Qui no faci res ja està prenent decisions per tancar», ha advertit Cañagueral fixant-se en països com Itàlia. Tot i això, ha assenyalat que ara mateix cap empresa dels polígons de Tarragona té sobre la taula el tancament.

Caiguda de la demanda

L'AEQT tanca l'any amb una caiguda de vendes d'entre el 20 i el 30% a causa de la «competitivitat de la indústria nord-americana i xinesa». «Això no és sostenible a no ser que redueixis costos i optimitzis recursos», ha explicat el president de l'associació. Per això, Cañagueral ha insistit en la necessitat de buscar «nou mercat» i assumir el cost amb una pujada del preu.