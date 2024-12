El Ministeri arxivarà les línies d’alta tensió que havien de creuar Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri per la Transició Ecològica té previst arxivar els dos expedients per construir línies d’alta tensió entre Aragó i Catalunya. Segons ha informat La Vanguardia, la Generalitat ha emès un informe de biodiversitat negatiu que suposarà l’enterrament del projecte de Forestalia.

Aquestes línies, conegudes pels seus traçats com Valmuel-Begues i Isona-Conca Dellà, planificaven una construcció de 180 quilòmetres dins del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i això suposa gairebé la meitat del traçat per Catalunya.

A més, la línia havia de passar per un total de 38 municipis de la demarcació, tot i que el seu destí final era Begues, a la demarcació de Barcelona. Per aquest motiu, diverses entitats tarragonines havien mostrat el seu rebuig al projecte.

De fet, la Diputació de Tarragona va presentar un recurs d’alçada al·legant que no s’havia tingut en compte l’avaluació d’impacte ambiental presentada per la Diputació de Tarragona que detallava la greu afectació mediambiental, paisatgística, agrícola, social, cultural i patrimonial que suposaria la construcció d’aquesta línia de molt alta tensió.

La qüestió ve de lluny, ja que l’ens supramunicipal va expressar la seva posició contrària en un acte amb diferents ajuntaments al Palau Bofarull de Reus l’any 2021. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació, assegura rebre la notícia «molt satisfets», ja que aquest projecte «no complia la llei del sector elèctric i passava per espais protegits com ho és la Xarxa Natura 2000».

Llauradó puntualitza que «no estem en contra de la transició energètica, però s’ha de fer amb planificació i tenint en compte el consens i els municipis afectats». La presidenta assegura que aquest arxivament suposarà «la protecció del territori», afirmant que «les comarques del sud sempre hem estat les afectades i està bé que comencin a canviar les coses».

Llauradó espera que aquest pas sigui definitiu, manifestant que «els arguments que hi ha perquè no es faci estan i se’ns ha donat la raó».

El projecte també havia estat criticat per part d’entitats comarcals com Prioritat, qui assenyalava que «partia en dos» la demarcació. L’entitat apuntava que la MAT «desvertebra i buida» zones «ja castigades per tal de servir energia a baix cost a Barcelona».

Reconducció a Aragó

La notícia de l’arxivament del projecte suposa un revés pels plans de Forestalia. Segons ha detallat la companyia a La Vanguardia, després d’aquest veto, la intenció és aprofitar l’energia dels seus parcs eòlics a projectes industrials dins de la mateixa comunitat autònoma d’Aragó.

Els projectes per produir energia renovable a la comunitat veïna estan aprovats, tot i que la falta de línies d’evacuació podria fer canviar els plans de Forestalia.