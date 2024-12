Els habitatges d’ús turístic de Tarragona presenten reclamacions patrimonials per valor de 93 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector dels habitatges d’ús turístic (HUT) de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre ha presentat reclamacions patrimonials contra la Generalitat de Catalunya per un valor acumulat de 93 milions d’euros, com a resposta a l’impacte econòmic i patrimonial del Decret Llei 3/2023. Aquesta normativa, impulsada per l’anterior govern de la Generalitat, planteja la retirada de llicències d'habitatges turístics a partir de 2028.

«El Decret Llei 3/2023 ens aboca a una situació d’incertesa que no és acceptable per a cap empresari, ni treballador del sector», ha declarat Joan Calvet, president de l’Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre. «Estem parlant de milers d’euros invertits en millores i reformes, que ara podrien perdre’s, a més de centenars de llocs de treball que es veuen afectats per la inestabilitat que genera aquesta normativa», ha afegit.

La base d’aquestes reclamacions es troba en la Disposició Transitòria 2a del Decret Llei, que estipula una expropiació encoberta de les llicències turístiques en un termini de quatre anys. Tot i que encara no s’ha implementat plenament, «els efectes del decret ja es fan notar, amb una depreciació dels immobles afectats, una caiguda de la confiança en el mercat, i la impossibilitat de planificar i amortitzar inversions a llarg termini».

«Estem davant d’una normativa que posa en risc la viabilitat de l’oferta d’un tipus d’allotjament turístic que ha sigut clau per a les nostres destinacions durant dècades», ha destacat Joan Calvet. «Aquestes polítiques s’han aprovat sense consultar ni escoltar les necessitats del sector, i això pot suposar una pèrdua de competitivitat per a tota la demarcació», ha advertit el president de l’associació, tot subratllant que els HUT constitueixen una peça important en el model turístic de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Compromís amb una regulació justa

En aquest context, l’Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre defensa una «regulació justa i equilibrada» que permeti garantir l’oferta legal d’HUTs i combatre l’intrusisme de manera efectiva. «No ens oposem a la regulació, però aquesta ha de ser coherent, feta amb criteri, i amb una perspectiva que garanteixi la continuïtat d’un sector que genera llocs de treball i promou el turisme de qualitat», ha afirmat Calvet.

La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (FEDERATUR), juntament amb l'Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), l'Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona i l'Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre han impulsat aquest procés de reclamacions patrimonials com una de les vies per oposar-se a la regulació. Les reclamacions patrimonials presentades a tot Catalunya sumen més de 5.000 milions d'euros.