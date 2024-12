Alerten de l'arribada d'un front atlàntic que deixarà fort vent i possibles pluges a Tarragona

L'avís per fort vent està actiu des de les 18.00 hores de dijous fins les 00.00 hores de divendres.EFE

El Meteocat ha alertat, a través de les seves xarxes socials, de l'arribada d'un front atlàntic que deixarà fort vent i possibles pluges a la demarcació de Tarragona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha indicat que, tot i que aquest dimecres encara serà estable, a partir de dijous arribaran les restes d'un front atlàntic que s'apropa per l'oest del país.

Així doncs, el vent s'intensificarà, a partir de dijous a la tarda, amb ratxes que poden superar els 70 quilòmetres per hora. Per aquest motiu, el Meteocat ja ha activat l'avís groc -moderat- per fort vent al Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià. L'avís està actiu des de les 18.00 hores de dijous fins les 00.00 hores de divendres.

A més a més, l'arribada d'aquest front atlàntic també podria deixar pluges, tot i que en tractar-se de les seves restes, aquestes precipitacions es podrien dissipar. La temperatura seguirà progressivament a l'alça fins divendres, quan patirà una davallada general que deixarà un ambient fred a tot arreu.