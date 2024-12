La demarcació de Tarragona és on es dicten menys sentències en català de tota Catalunya

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya ha fet públic un informe amb els indicadors del català en l’àmbit judicial durant l’any 2023. Aquest exemplifica com la llengua catalana té encara una presència molt baixa dins d’aquest sector. Sense anar més lluny, només un 6,15% dels documents judicials emesos en Catalunya són en català.

Si mirem les dades per demarcacions, Tarragona és una de les grans culpables d’aquest baix percentatge. Només un 3,69% dels documents publicats a les comarques tarragonines són en català, situant-se així com el segon percentatge més baix després de Barcelona, on hi ha un 3,46%. La diferència d’aquestes dues demarcacions és molt acusada si la comparem amb Lleida (11,93%) i, sobretot, amb Girona (26,52%).

Si mirem només a les sentències, Tarragona se situa cuera amb un 3,51% de textos dictats en català. D’aquesta manera, la demarcació se situa gairebé a la meitat de la mitjana catalana, que se situa en un 6,80%. De fet, Tarragona és l’única demarcació que es troba més d’un punt per sota de la mitjana, Barcelona se situa pràcticament igual mentre que Lleida assoleix un 9,37% i Girona un 14,60%.

Aquest percentatge correspon a un total de 863 sentències dictades en català durant 2023, resultant que la demarcació també està la cua si ens atenim a les xifres absolutes. Per contrapart, trobem 11.684 a Barcelona, 3.650 a Girona i 1.256 a Lleida.

A l’altre costat de la balança, metre que la resta de les comarques han experimentat una decadència de les sentències redactades en català des de 2020, al Camp de Tarragona es pot observar un lleuger creixement de gairebé un punt percentual.

Traduccions i cursos

Com és previsible, les comarques tarragonines se situen al capdavant respecte a traduccions demandades del català al castellà en l’àmbit judicial. Concretament, a Tarragona s’ha sol·licitat 2.071 cops aquest procediment en un any, i això suposa gairebé la meitat dels de tota Catalunya.

La demarcació només és seguida de prop per Barcelona, amb 1.587 sol·licituds, i queda lluny de Girona (808) i Lleida (211). Per tal de revertir aquesta situació, hi ha 98 persones vinculades a l’administració de justícia de Tarragona inscrites a formació de llengua catalana. Aquesta xifra és la segona més alta només per darrere de la demarcació de Barcelona (495), la qual compta amb un cos judicial notablement més gran.