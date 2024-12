El calendari dels instants petits però importants

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El Joaquim, de 51 anys, afirma que se sent bé Vora mar. El Pere, de 18 anys, se sent bé Passejant pels llocs curiosos de la naturalesa. La Yolanda, de 47 anys, se sent bé Anant a la muntanya a relaxar-me. I l’Arnau, de 10 anys, se sent bé Fent volar la meva imaginació.

Ells són quatre dels dotze autors del nou calendari editat per Aspercamp, l’Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona. Enguany, la publicació inclou dotze imatges i enunciats triats entre tots els participants en un concurs convocat entre tots els socis de l’entitat. El lema del concurs era Coses que em fan sentir bé. De les 49 fotografies rebudes, els responsables del calendari n’han seleccionat dotze, que es distribueixen acompanyant cada mes i es presenten amb la frase que les explica.

La iniciativa d’editar un calendari temàtic amb finalitats solidàries va arrencar l’any 2017 i, des de llavors, l’entitat ha comptat amb la col·laboració dels seus associats per il·lustrar el producte. La temàtica, però, va variant cada any, i ha tocat aspectes com ara els projectes i activitats impulsats per l’entitat, els interessos de les persones usuàries del servei o, fins i tot, imatges del port.

Aspercamp treballa per ser una entitat de referència per a les persones amb Síndrome d’Asperger-TEA i les seves famílies, desenvolupant un projecte d’actuació integral que millori la seva qualitat de vida i vetlli per la seva plena integració social. Té presència a Reus, Tarragona, el Vendrell i Salou, i dona servei a unes 530 famílies.

La Síndrome d’Asperger és considerada un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Les persones amb aquest diagnòstic perceben i processen la informació social i de l’entorn d’una forma diferent de l’habitual. Aquesta condició comporta alteracions en àrees com la comunicació, les relacions socials i els interessos o comportaments repetitius. Cada persona pot manifestar en diferent intensitat i forma aquestes i altres característiques, les quals poden variar també segons el moment evolutiu.

L’Associació Asperger TEA del Camp de Tarragona es finança principalment a través dels ingressos dels socis i participants (més d’un 80% dels ingressos totals). Les subvencions per a projectes concrets i les donacions i fons obtinguts de campanyes com la del calendari solidari acaben de completar el seu pressupost.

Entre les accions que realitzen hi ha el suport i acompanyament individual o el desenvolupament de projectes com Orienta_TEA, que ajuda a l’usuari amb Asperger (TEA) a aconseguir un treball en un entorn laboral ordinari o especial; o Jo Puc!, que facilita eines de suport per a l’exercici de l’autonomia a persones amb diagnòstic Asperger-TEA.

El calendari ha comptat amb el suport de l’Assessoria Asein, Fund ICAT i Adriana Cavallari Agent Immobiliari, i val set euros. Per aconseguir-lo, es pot contactar amb l’entitat (aspercam@aspercam.cat) o bé anar a la Fira d’artesans de la Rambla Nova de Tarragona el pròxim 21 de desembre.