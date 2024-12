On neixen més nadons i on menys: el mapa de la natalitat a la demarcació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La natalitat segueix caient a Catalunya. De fet, l'any 2023 van néixer 54.217 nadons, un 3,8% menys que l'any anterior i la xifra més baixa dels darrers 70 anys. A la demarcació tarragonina, la ciutat de Tarragona és el punt on més naixements es van produir (1.008) segons les dades que l'Idescat ha confirmat aquest dilluns.

La llista dels municipis tarragonins amb més naixements durant l'any 2023 continua amb Reus (821), El Vendrell (299), Tortosa (280), Cambrils (250), Salou (199), Calafell (191), Amposta (172), Vila-seca (171), Torredembarra (128) i Cunit amb 106 naixements.

D'altra banda, a la demarcació hi ha municipis on no va néixer ningú durant l'any 2023. És el cas, per exemple, de Paüls, Caseres, Els Guiamets, La Torre de Fontaubella, Bellmunt del Priorat, El Lloar, La Vilella Baixa, Cabacés, La Bisbal de Falset, Margalef, La Morera de Montsant, Ulldemolins, Duesaigües, Vilanova de Prades o La Febró.

Per últim, els municipis on sí que s'han produït naixements, però ocupen les posicions més baixes respecte a la natalitat són Garcia (1), Prat de Comte (1), Villalba dels Arcs (1), L'Argentera (1), Porrera (1), Gratallops (1), Torroja del Priorat (1), Mas de Barberans (1), Vinebre (2), Freginals (2), Godall (2), Alfara de Carles (2) o Benifallet (2),