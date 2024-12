El Camp de Tarragona es mobilitza per La Marató de TV3 amb centenars d'activitats solidàries

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge ha arrencat una nova edició de La Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties respiratòries. Com cada any, el Camp de Tarragona s’uneix a aquesta iniciativa solidària, que reuneix milers de persones arreu de Catalunya per recaptar fons destinats a la investigació.

Un dels punts neuràlgics de la jornada és el Port de Tarragona, que acull el centre de recepció de trucades de la demarcació i és també l'escenari de la 13a edició de la Cursa de La Marató. A partir de les 9.30 h del matí, desenes de participants han pogut escollir entre tres modalitats: una cursa de 10 km, una de 5 km o una caminada de 5 km.

La solidaritat es respira també en altres punts destacats de Tarragona. A les 11 h, l’Associació de Veïns del Serrallo ha organitzat una fideuada popular a la pèrgola del barri marítim, mentre que a la tarda, a les 17.30 h, la Colla Jove Xiquets de Tarragona celebra un bingo solidari obert a tothom. Com és costum, el Club de Vela de la Platja Llarga també ha acollit diverses activitats esportives en solidaritat amb la causa.

Reus ha acollit també una caminada popular, i l’Escola La Vitxeta organitza la tradicional Trobada de Tions, que arriba a la seva 13a edició amb la participació de més d’un centenar de tions arribats d’arreu del país. L'activitat s'allargarà fins a les 19 h.

Altres municipis, com Constantí, Salou o Pratdip s’han sumat a La Marató amb una gran varietat de propostes. Constantí celebra la seva 15a Marató Musical, mentre que Salou ha organitzat tallers de cultura popular durant el cap de setmana.

A l’Alt Camp, la solidaritat es tradueix en bingos, caminades i dinars populars en municipis com Alió, Vilabella o el Rourell. Valls es prepara per a un dels actes més esperats: el torneig Encistella per La Marató, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana.

En altres comarques, activitats com concerts, mercats d’artesania, caminades populars i berenars solidaris han estat la tònica del cap de setmana. A Falset, l’Associació de Dones La Quartera ha organitzat la gala espectacle La teva cara em sona, mentre que la Conca de Barberà s’ha omplert de xocolatades, bingos i activitats familiars en pobles com Montblanc, Vimbodí o Senan.