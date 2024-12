Els Comuns acusen Junts de voler «dilatar la liquidació del Hard Rock» però recorden que «ja hi ha una majoria»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha acusat Junts de voler «dilatar la liquidació del Hard Rock». En una intervenció al Consell Nacional dels Comuns ha criticat que la formació liderada per Albert Batet al Parlament hagi portat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) les proposicions de llei dels Comuns i ERC per revertir la rebaixa fiscal al Hard Rock.

Segons Albiach, Junts vol «guanyar temps», però els ha advertit que «senzillament guanyaran uns dies o unes setmanes» perquè, com ha augurat, el projecte quedarà «liquidat més aviat que tard».

«Si no és la setmana vinent, serà al gener. Ja tenim una majoria, ja hem sumat les forces necessàries», ha remarcat.Durant la seva intervenció, Albiach ha carregat contra Junts i els ha acusat de «posar per davant els interessos dels de sempre als interessos de la gent».

Junts va anunciar el divendres que tenia intenció de portar les dues proposicions d'ERC i Comuns al Consell de Garanties Estatutàries perquè, segons el seu parer, plantegen «inseguretat jurídica».

Aquest moviment atura la tramitació parlamentària de les lleis, que s'havien de de debatre i aprovar per la via exprés després que el dimecres el ple aprovés tramitar-les per lectura única. Paral·lelament, Junts també ha registrat una esmena a la totalitat a les dues proposicions.

La iniciativa d'ERC i Comuns és una reforma legal per suprimir els privilegis fiscals als promotors del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou -el Hard Rock-. Aquests privilegis provenen del 2014, quan es va modificar la llei per oferir diversos beneficis fiscals a Barcelona World, més tard conegut com a Hard Rock.

La modificació del 2014 permet que «a partir del dia que s'iniciïn les activitats del joc i apostes en el primer casino situat en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou», els macrocomplexos com el Hard Rock paguin només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents al joc i no un 55% com els pertocaria.

La proposta d'ERC i Comuns busca revertir aquesta reforma i planteja eliminar tots els articles que suposin «privilegis» per als impulsors del macroprojecte per mantenir l'impost actual.