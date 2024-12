El Grup Fermator dona 6.000 euros a les zones afectades per la DANA

Donació a l'associació Amadeu Pelegrí per part de Fermator.Cedida

Grup Fermator ha reafirma el seu compromís social amb el donatiu de 6.000 euros a la Mancomunitat de l'Horta Sud, a València, destinat a ajudar les zones afectades pels greus danys causats per la DANA del passat 29 d'octubre. Aquesta contribució té l'objectiu d'alleujar les conseqüències d'aquesta emergència climàtica i donar suport a les iniciatives de reconstrucció i assistència a les comunitats que han patit els efectes d'aquest episodi.

A més, l'empresa ha realitzat donacions solidàries a associacions del territori, repartint 6.000 euros més entre tres entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Les entitats beneficiàries han estat AFANOC, amb una de les seus a Tarragona, que destinarà els recursos a La Casa dels Xuklis, un espai d'acollida per a famílies que han de desplaçar-se perquè els seus fills rebin tractament oncològic als hospitals de referència de Barcelona.

També ha estat beneficiària l'Associació Oncològica Amadeu Pelegrí de Salou, que farà servir el donatiu per continuar impulsant iniciatives destinades a la investigació del càncer i el suport a les famílies afectades.

Finalment, la Fundació Bara utilitzarà l’ajuda per oferir activitats educatives i de lleure destinades a infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat.

Segons Jaume Vicheto, director general de Grup Fermator, aquestes iniciatives «representen el compromís de l’empresa amb el territori i amb les causes socials més properes». Vicheto destaca que «és important per a nosaltres contribuir a millorar el benestar col·lectiu i treballar per un futur més just».