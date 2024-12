Aquest és l’estat dels embassaments i dels pantans de Tarragona després del pas d’una nova borrasca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pantans de la província de Tarragona són fonts clau d’aigua per a l’agricultura, el consum humà i l'abastament energètic. En anys de sequera prolongada, com els que s’estan vivint a Catalunya en els últims temps, els embassaments tarragonins han tingut problemes de capacitat i emmagatzemament.

De fet, en aquests darrers mesos, en els quals s’està vivint una situació que afecta tant els usos agraris com el consum humà, s’han aplicat diferents restriccions per millorar el problema de la sequera. Per això, les autoritats i l’Agència Catalana de l’Aigua gestionen de manera més estricta els recursos hídrics per optimitzar l’ús de l’aigua.

Per embassaments, la situació a Siurana (Cornudella de Montsant) ha millorat considerablement respecte a registres anteriors. De fet, al novembre, després del pas de la DANA, l’acumulació es trobava en el 5,139% (0,628 hectòmetres cúbics). Ara, la capacitat de l’embassament es troba en el 9,58% (1,17 hectòmetres cúbics)

Mapa amb l’estat de l’embassament de Siurana.

Al pantà de Riudecanyes, després del pas de la DANA al novembre, s’acumulaven 0,665 hectòmetres cúbics, un 12,481% de la capacitat actual. En aquests moments, i després de les precipitacions que han caigut aquests últims dies, el pantà es troba en el 22,6% de la seva capacitat (1,20 hectòmetres cúbics).

Mapa amb l’estat del pantà de Riudecanyes.

Finalment, entre els més grans (per sobre de 5 hectòmetres cúbics), a l’embassament de Guiamets el pas de la DANA va provocar una crescuda de fins el 9,06% de la seva capacitat. En aquests moments, l’embassament supera el 10% de la seva capacitat (1,29 hectòmetres cúbics).

Per la seva part, l’embassament de Riba-roja d’Ebre, després del pas de la DANA, va créixer fins els 192,60 hectòmetres cúbics, o sigui, el 93,73% de la capacitat total. En aquests moments, l’embassament supera el 95% de la seva capacitat (198 hectòmetres cúbics).