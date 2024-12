Territori destinarà 1,4 MEUR a entitats del tercer sector per gestionar espais naturals de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica destinarà 1,4 milions d'euros a entitats del tercer sector per finançar projectes a espais naturals protegits i sense òrgan de gestió situats al Camp de Tarragona. Aquestes subvencions permetran engegar iniciatives que ajudin a millorar l'estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat fins al 2027.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ho ha anuncia en una visita a Vespella de Gaià, on ha conegut un dels projectes impulsats per l'associació La Sínia, una de les sis entitats beneficiades. En el seu cas, rebran 305.302 euros que destinaran millorar els espais fluvials, els ecotons i les zones d'influència del riu Gaià.

El projecte de La Sínia contempla una cartografia del bosc de ribera per inventariar la vegetació i establir-ne l'estat de conservació, així com l'execució de treballs silvícoles que millorin l'hàbitat de la tortuga de rierol i el cranc de riu. També es preveuen accions de consolidació del projecte d'introducció de la tortuga mediterrània, on l'entitat ja fa temps que hi treballa. El conjunt d'actuacions es completaran amb un seguit d'accions d'educació i divulgació ambiental, així com de gestió de l'ús públic d'aquests espais.

A banda del projecte de La Sínia, el departament també ha atorgat un ajut de 175.559 euros a la Fundació Bosc de la Marquesa pel projecte Restauració i gestió d'hàbitats d'interès comunitari i espècies de flora protegida al bosc dins la ZEC Costes del Tarragonès; un altre de 317.976 euros a l'Associació Aurora – Salut Mental, Territori i Paisatge per a la conservació i la millora de les platges naturals de Torredembarra i Creixell; 368.805 euros al GEPEC-EdC per al Pla de gestió i conservació ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat; 218.990 euros a l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals per millorar l'estat de conservació de 13 hàbitats d'interès comunitari a les muntanyes de Prades, i 100.000 euros al Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, per al projecte Les Madrigueres: protegint l'últim refugi de la biodiversitat i el patrimoni ramader al litoral del Baix Penedès.

9,3 MEUR al conjunt de Catalunya

«A Catalunya tenim més d'un 30% dels espais naturals protegits, la meitat dels quals compten amb una gestió activa», ha afirmat Vilahur, qui ha subratllat que «amb aquesta convocatòria de subvencions, es vol millorar i incrementar aquesta gestió efectiva guiats per les entitats ambientals de manera coordinada i participada». «Això no només permetrà l'impuls de plans de gestió, sinó també la creació de mecanismes de governança no formal per a cada espai, amb les entitats beneficiàries dels ajuts, els ajuntaments, la Generalitat i altres actors implicats», ha afegit.

En total, al conjunt de Catalunya, aquests ajuts beneficiaran 36 espais naturals sense òrgan de gestió, els quals rebran 9,3 milions d'euros. Segons el departament, aquesta inversió permetrà incrementar la superfície gestionada de forma efectiva en unes 118.000 hectàrees, un 20% del total de la superfície protegida, i completarà la que ja s'efectua des dels parcs naturals i altres zones protegides que sí que disposen d'òrgans efectius de gestió.