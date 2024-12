Queixes per l’accés dels infants amb autisme a PortAventura World

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Todos En Azul, dedicada al suport de les famílies amb nenes i nens amb autisme, ha recollit una sèrie de queixes dels seus associats relacionades amb les «llargues cues que els seus fills o filles amb autisme han de fer tant per agafar al braçalet verd». Aquest distintiu facilita l’accés prioritari per a les persones amb discapacitat juntament amb els seus acompanyants, que poden recollir el braçalet gris.

Des de l’associació critiquen el canvi que ha substituït l’antic passi ‘E’ pel mètode dels braçalets, al·legant que «es generen cues de fins a una hora de durada per aconseguir els braçalets» i que aquests «poden generar confusió entre els nens i nenes amb autisme».

Des de PortAventura World s’han mostrat «oberts a col·laborar» tant amb les propostes de Todos en Azul com les d’altres entitats similars. De fet, des del parc recorden que compten amb diverses facilitats per les persones amb discapacitat com són l’accés prioritari, atraccions adaptades a capacitats diverses o personal de tots els àmbits format per poder treballar amb aquesta diversitat.

En línies generals, des de l’empresa asseguren que treballen «per tal que tots els seus clients puguin gaudir d’una experiència única i inoblidable». De fet, la companyia remarca que «opinions com les emeses per Todos en Azul ens ajuden a millorar les nostres experiències».

Informació i flexibilitat

Des de Todos en Azul també han denunciat una «falta d’informació clara» pel que fa als accessos de persones discapacitades al parc i les atraccions.

Alhora denuncien peticions «poc pràctiques» com l’obligatorietat dels acompanyants d’estar presents per recollir el braçalet.

Per tot, l’entitat ha demanat a PortAventura «més flexibilitat» amb les normes d’accessibilitat i es posa a disposició de la direcció per trobar solucions conjuntes, un oferiment al qual es mostren oberts des de l’empresa.