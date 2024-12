Entitats i institucions de Tarragona signen un pacte per impulsar la sostenibilitat del sector marítim

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Entitats i associacions de Tarragona han signat aquest dijous un pacte per impulsar la sostenibilitat del sector marítim de la ciutat. L'acord planteja la voluntat de treball conjunt entre els principals agents del sector i la creació d'un Observatori de l'Economia Blava durant el primer trimestre de 2025.

També estableix altres accions que es duran a terme durant el primer trimestre del proper any com la celebració d'una Jornada dedicada a aquest model econòmic, les formacions dirigides a mariners i el disseny de nous productes turístics. La regidora de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que aquesta signatura representa "una fita molt important per la ciutat".

El pacte ha estat elaborat per Tarragona Impulsa i és la segona passa d'un projecte que es va iniciar fa dos anys amb la Diagnosi en Economia Blava. Té com a objectius principals la millora de l'ocupabilitat en el sector empresarial dedicat al mar, l'impuls de la competitivitat i la cooperació entre els diferents agents que es dediquen a aquest àmbit.

L'acord l'han signat l'Ajuntament de Tarragona, l'Autoritat Portuària de Tarragona, la Cambra de Comerç de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, PIMEC, el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, la Confraria Pescadors Tarragona, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l'Agrupació per a la promoció del Port de Tarragona (APPORRTT), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el Reial Club Nàutic de Tarragona i Tarragona Impulsa. La Confraria de Pescadors de Tarragona, però, no ha pogut assistir a l'acte d'aquest dijous.

Transversalitat

Adan ha definit l'economia blava com" un concepte transversal, que té com a eix principal el mar". Engloba àmbits com la formació, l'ocupació, el comerç, la sostenibilitat i el turisme. "Vivim amb el mar, però moltes vegades no el mirem de cara, volem fer-ho i traslladar aquest concepte a tots els àmbits, ja que de manera directa o indirecta repercuteix en positiu", ha comentat Adan. Una de les accions que ja es treballaven en aquest àmbit des de l'Ajuntament de Tarragona era la dinamització del Serrallo.

Observatori de l'Economia Blava

A principis d'any s'iniciarà la creació d'un observatori amb el fi d'identificar les oportunitats mitjançant l'aportació de dades sobre els efectes de l'economia blava en el territori, segons ha explicat la regidora. A més, es continuaran convocant reunions amb tots els agents que han participat i signat l'acord.

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha expressat la seva disposició a col·laborar amb l'Ajuntament en aquest projecte i ha afegit que no ho veuen com una "ajuda", sinó com una inversió. "Cada euro que invertim en economia blava es multiplicarà com a mínim per cinc", ha expressat Castellà.