Tarragona compta amb dos dels trams amb més risc d'accident, segons el RACC

La T-314 a Cambrils en direcció Reus i la TP-7225 a Reus en direcció el Morell són els trams amb més risc de patir un accident, segons un estudi del RACC. L'entitat ha presentat la 23a edició de l’estudi IRAP sobre el risc d’accidentalitat a les carreteres catalanes.

La metodologia iRAP compara el nombre d’accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen. L’estudi iRAP es publica cada any a Catalunya des del 2002 i analitza més de 6.300 km de carreteres interurbanes.

A Catalunya el 24% de la xarxa viària analitzada presenta un risc «alt» i «molt alt» d’accident greu o mortal, el que suposa el mateix percentatge que al trienni anterior.

D’altra banda, els quilòmetres amb risc «molt baix» i «baix» s’han reduït del 60% al 56%. En conseqüència, els trams amb risc «mitjà» han augmentat.

A Barcelona i Girona augmenta el nombre de quilòmetres amb risc «alt» i «molt alt» en 2 i 4 punts. percentuals, respectivament. Lleida disminueix en 1 punt i Tarragona és la que baixa més: de 21% a 11%.

Els 10 trams amb més risc d'accident greu o mortal a Catalunya (2021-2023).RACC

El primer tram amb un perill molt alt afecta a la T-314 que comença a Cambrils (T-312) i finalitza a Reus (T-310). Es tracta d'un tram de 7,3 quilòmetres que compta amb una mitjana d'1,7 accidents a l'any.

L'altre tram perillós fa referència a la TP-7225. Aquest comença a Reus (C-14z) i finalitza al Morell (T-722). Aquest té una longitud de 8,2 i també té una mitjana d'1,7 accident a l'any de mitjana.

Trams amb menys risc

L'informe també detalla quines són les carreteres de Catalunya amb menys risc d'accident entre el 2021-2023. A la demarcació de Tarragona n'hi hauria tres trams.

El primer afecta l'A-7 al tram que comença a la central nuclear de Vandellòs (N-340) fins a Cambrils (N-340 i TV-3141), ja que es tracta d'una carretera desdoblada.

El segon tram seria el de l'N-340 a l'Ametlla de Mar (TV-3025) fins a l'inici de la variant a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta també és una carretera que està desdoblada, fet que fomenta que el risc sigui molt baix.

Mentre que el tercer afecta la TV-7211 a Reus (variant C-14) fins a Constantí (T-721 i T-721z). Es tracta d'una carretera comarcal.

Els trams amb menys risc d'accident a Tarragona.RACC

Baixen els accidents

Segons l'informe, els accidents de trànsit a Catalunya s’han reduït en les últimes dues dècades. L'any 2000 les xifres de víctimes mortals gairebé arribaven a les 700 i el darrer any complet registrat s’han situat en 181.

Víctimes mortals a les carreteres interurbanes.RACC

Però respecte a l’edició anterior, que avaluava el trienni 2020-2022, l'índex de risc s’ha incrementat un 5,7%, tot i que el seu valor global es manté baix.

La presència de motoristes en els accidents mortals i amb ferits greus continua sent molt elevada en el trienni 2021 – 2023. En el 45% de tots els accidents de trànsit d’aquest tipus hi ha hagut com a mínim una moto o ciclomotor involucrades, malgrat que representen només un 2,4% de la mobilitat global en carretera a Catalunya.

Durant el trienni que analitza aquest estudi, en el 45% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor.

Excepte el tram entre Cunit i Sant Pere de Ribes, tots els trams es troben a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Trams amb més accidents de moto per km.RACC

Pel que fa al trams amb més accidents de vehicles pesants, 4 dels 10 trams de la classificació del RACC ja hi eren l’any passat. El tram amb més concentració d’accidents se situa a l’A-2, entre l’enllaç amb l’AP-2 i l’enllaç amb la B-20, B-10 i C-32.

El 50% dels accidents greus de vehicles pesants es concentren en només el 13,2 % dels quilòmetres (842 km).

A la demarcació de Tarragona els trams amb més accidents de camions es troben a l'N-340 a Torredembarra (un tram de 811 km) i a l'AP-7 a l'enllaç d'Altafulla fins a l'enllaç de Vilafranca Nord (quan hi havia peatges, un tram de 39,5 km).

Trams amb més accidents de vehicles pesants per km.RACC

Pel que fa als accidents amb bicicletes, des de l’any 2013 s'han mantingut una tendència a l’alça i a l’any 2023 ha enregistrat un nou màxim d’accidents totals amb bicicletes implicades.

7 dels 10 trams amb més accidents bicicleta per km es troben a la demarcació de Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Girona. Mentre que a la demarcació de Lleida no hi ha cap tram.

A Tarragona les carreteres amb més accidents amb ciclistes implicats es donen a la T-314 a Cambrils (T-312) fins a Reus (T-310) i al tram de la TV-7225 entre Reus (C-14z) fins al Morell (T-722).