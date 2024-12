Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per aquest dijous un avís groc per intensitat de pluja en diverses comarques del Camp de Tarragona. De fet, segons el Meteocat, entre les 13.00 hores de dijous i les 01.00 hores de divendres, les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 20 litres en mitja hora.

Les comarques on el Meteocat ha activat aquest avís són el Tarragonès i el Baix Penedès. A més de la pluja, aquest dijous també es caracteritzarà pel fred polar que va arribar dimarts a la demarcació i que es mantindrà durant tota la setmana. Per aquest motiu, s'esperen temperatures màximes que no superaran els 15 graus i mínimes de fins a 3 ºC.

Pel que fa a la resta de Catalunya, fins a migdia s'espera precipitació al litoral i prelitoral, especialment al sector sud, on no es descarta que vagi acompanyada de tempesta. A partir de llavors se n'espera a qualsevol punt, tot i que serà menys probable al terç sud.

La pluja serà d'intensitat entre feble i moderada i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, si bé localment podran ser abundants al litoral i prelitoral i anar acompanyades de tempesta. La cota de neu començarà entorn dels 1.200 metres, i pujarà progressivament fins a situar-se al llarg de la tarda als 1.400 metres.