Les empreses joves de Tarragona es donen a conèixer a la Jornada Connect@

Álvaro Rodríguez

La demarcació de Tarragona no és el Gran Londres ni Califòrnia, però l’emprenedoria tecnològica no és aliena a aquesta regió. Així ho demostra la Jornada Connect@ impulsada per la Diputació de Tarragona, que enguany ha ampliat la seva durada a dos dies i també les seves mires a comunitats veïnes com Terol i Castelló. Sota el títol Connect@ Inn-Tech, aquesta trobada està dedicada a la innovació, internacionalització i digitalització de l’ecosistema emprenedor de les nostres comarques.

La Tàrraco Arena de Tarragona va ser testimoni ahir del primer dia de les jornades, que clouran avui. Allà, la major part de les empreses joves del territori van poder mostrar el seu treball i connectar amb altres projectes emergents o propostes consolidades, com la de l’empresari Pau Garcia-Milpa, cofundador d’eyeOS, Ideafoster, Bananity i Founderz, qui va encarregar-se de la primera ponència.

Durant les hores centrals del matí, una seixantena d’experiències emprenedores i d’entitats de promoció econòmica van obrir els seus aparadors per tal de posar en comú la seva feina. Aquest és el cas de Marc Jardí, de 23 anys, qui va engegar només fa quatre mesos el seu projecte per «ajudar professionals a realitzar publicacions òptimes a través de la intel·ligència artificial».

De fet, Jardí s’ha embarcat ja en cinc projectes diferents que, tal com indica, «no han acabat de funcionar». En aquesta ocasió s’ha associat amb Kevin Llaberia, un company que va conèixer a través de LinkedIn i emprèn per primer cop com a programador del projecte. Jardí expressa que jornades com aquestes serveixen per «trobar el sentit i la valoració d’allò que fas tancat a la teva habitació».

La jornada també va comptar amb la participació de veus més expertes com la de Joan Pescador, fundador de GroupB, la seva empresa ha desenvolupat un simulador de ral·li per a videojocs que, després d’anys de prototips, per fi surt com a producte al mercat. Pescador explica que, «el volum de la indústria dels videojocs és més petita a Tarragona que altres llocs, però el treball remot i la intel·ligència artificial han permès que productes així es puguin desenvolupar des de la demarcació».

I és que l’ecosistema tecnològic i empresarial és encara petit dins de les comarques tarragonines, però exemples com els de Jordi Mestre demostren el seu potencial. Doctorat en química per la Universitat Rovira i Virgili, igual que el soci, Mestre és un dels fundadors de Mellus, una iniciativa que dona suport a laboratoris per desenvolupar nous principis actius més eficaços. El projecte ha estat desenvolupat gràcies al programa d’incubació de Redessa, a Reus.

«L’ecosistema és encara petit, però es pot veure com està creixent», apuntava en la mateixa línia Eric Navarrete, CTO de Nanochronia, una empresa també nascuda a la URV. Com a matèria pendent, el jove vallenc destaca que «encara és difícil trobar inversions en jornades com aquestes», apuntant que «la diferència amb ciutats com Brussel·les o Barcelona encara es fa notar».