La Policia deté a Portbou un buscat per jutjats de Tarragona, Reus i Vilanova i la Geltrú

La Policia Nacional ha detingut a Portbou (Alt Empordà) un home que tenia tres reclamacions judicials actives pels delictes de robatori amb força, furt i trencament de condemna.

La Unitat d'Estrangeria el va enxampar dilluns de la setmana passada quan feia un control d'entrada i sortida de territori espanyol. Els agents van identificar als voltants de l'estació de tren un home que esperava un tren amb destinació Barcelona. En comprovar les seves dades policials, van descobrir les ordre pendents dels jutjats de Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Reus.

Al detingut, a més, li constaven quatre detencions per delictes contra el patrimoni i com que no havia atès els requeriments policials, els jutjats havien dictat una ordre de detenció i compareixença. Després de passar a disposició judicial i fets els tràmits corresponents, va quedar en llibertat a l'espera que el citin els jutjats que el requerien.