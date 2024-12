Els mercats catalans es desperten sense peix del Mediterrani i amb algunes parades «sota mínims»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mercats catalans s'han despertat sense peix del Mediterrani i amb les parades que compren peix a les llotges «sota mínims». Són els efectes de la vaga de pescadors convocada aquest dilluns i dimarts contra el nou reglament que han de votar els ministres de la Unió Europea i que limita els dies de pesca d'arrossegament a com a màxim una trentena a l'any.

Gran part de les peixateries han obert i han venut producte provinent del Cantàbric i l'Atlàntic, però algunes han tancat en «solidaritat» amb els pescadors. En declaracions a l'ACN, els paradistes han insistit que és «inviable» tenir peix de proximitat amb la reducció dels dies de pesca i han avisat les restriccions europees provocaran un augment de preus pels consumidors.

La proposta de la Comissió Europea vol limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament. Això suposa una reducció mitjana del 66% en el global dels tres països afectats -Espanya, França i Itàlia- i d'un 79% a l'estat espanyol en particular. Fins ara, els dies que permetia la Comissió Europea per a la pesca d'arrossegament al Mediterrani eren 130 de mitjana.

Les peixateries han pogut continuar oferint producte fresc tot i la vaga de pescadors, però preveuen una situació complicada en els pròxims dies, que incrementarà a partir del gener. Aquests comerços temen que si entra en vigor la proposta de les institucions europees, no puguin oferir peix de proximitat i que les llotges acabin tancant. Els peixaters consideren que la restricció impulsada des de Brussel·les és «inviable», però no perden l'esperança que no acabi entrant en vigor. A les negociacions entre els 27, Espanya, França i Itàlia i un quart país podrien exercir dret de veto amb una minoria de bloqueig.

Perdre «l'essència» del Mercat de Tarragona

Al Mercat de Tarragona, la copropietària de Peix Tinet, Maria Caparrós, ha apuntat que estan «en unes circumstàncies bastant preocupants». «Sobretot pels pescadors, però després d'aquests venim nosaltres», ha dit, abans d'apuntar que la iniciativa europea transformaria per complet l'essència del Mercat de la capital de la demarcació, perquè «un dels seus principals motors és el peix de Tarragona». Parades com la de Caparrós viuen dia a dia. «De moment avui hem pogut obrir perquè hi ha producte, però demà no sabem si podrem», ha dit.

La propietària de la Peixateria Carmeta, Maria del Carme Budesca, ha assegurat que ja han començat a notar els efectes de l'aturada dels pescadors i ha apuntat que senten incertesa de cara al futur, en el qual les peixateries que vulguin continuar endavant ho hauran de fer «amb peix de fora o de piscina». Així i tot, també ha expressat que no perden l'esperança que hi hagi un canvi a les negociacions dels països europeus per revertir la situació. «El producte de proximitat és salut», ha dit.

La mestressa de Peixateria Encarna, Encarna Sánchez, ha explicat que el seu comerç s'ha vist obligat a acudir a Mercabarna i adaptar-se al que hi havia, que era peix de fora, provinent sobretot de l'Atlàntic. També ha mostrat la seva preocupació per les restriccions proposades i ha expressat que «és inviable» que el sector de la pesca sobrevisqui amb 28 dies de feina. «No hi ha cap empresa que treballant un mes es pugui mantenir, ni un polític», ha subratllat Sánchez, que ha ressaltat que Tarragona té «un producte bo» i que «hi ha gent d'altres països que ve només per consumir-lo».