La Costa Brava reclama a la Generalitat un tramvia com el projectat a Tarragona

Tramvia a Mulhouse, fet servir com a exemple per la plataforma de la Costa Brava.Tren-tram Costa Brava

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre el tramvia del Camp de Tarragona avança a bon ritme, amb el pla especial urbanístic aprovat i una licitació propera, a l’altra punta de Catalunya creixen les veus que reclamen aquest servei a les comarques gironines. De fet, el 2022 la Generalitat de Catalunya va impulsar un estudi a través de Ferrocarrils de la Generalitat per analitzar la possible aplicació de tramvies a l’Ebre, el Bages, el Pirineu i la Costa Brava.

Aquest últim va resultar el més costos, amb vora 300.000 euros sense IVA, i comptava amb un període de redacció d’onze mesos. No obstant això, l’estudi no ha vist la llum. Les comissions promotores de nous ferrocarrils a Catalunya van denunciar a inicis d’aquest any que els estudis estaven plens «d’incerteses» i reclamen «propostes reals» als seus territoris.

Els ànims es van encendre més recentment quan Manel Nadal, secretari de Mobilitat, va descartar en una jornada sobre el transport públic la possibilitat de desplegar nous tramvies com el del Camp de Tarragona. El secretari assegurava que és el moment de fer «una pausa» i que l’aposta en la majoria dels casos es decantaria per la implantació d’autobusos ràpids.

En unes paraules recollides al Diari de Girona, el portaveu de la plataforma pel tren-tram de la Costa Brava, Agustí Palà, considerava que «si es tira endavant el tramvia de Tarragona, també s’ha de fer el de la Costa Brava».

El projecte ideat per la plataforma uniria els municipis costaners com Palamós i Platja d’Aro amb la capital gironina fent parada també a la capital del Baix Empordà o poblacions de la Selva com Llagostera i Riudellots. Aquest traçat suposaria una línia de 95 quilòmetres en total que calculen que costaria uns 700 milions d’euros. La plataforma també va impulsar un estudi propi on estimen una demanda anual de 14,5 milions de viatgers.

Un segon estudi

La crispació recent va portar Manel Nadal a oferir a la plataforma un segon estudi, tal com va recollir el Diari de Girona. El secretari assegurava que la porta del projecte «no està encara tancada», tot i que manté els autobusos ràpids com a prioritat.

Tot i això, Nadal hauria traslladat a la plataforma que les circumstàncies a la Costa Brava «no són les mateixes que a Tarragona», ja que es planteja un recorregut que triplica el tarragoní i un pressupost que ascendeix a més del doble. Davant les «reticències» de la plataforma envers el primer estudi, el secretari hauria ofert la possibilitat d’elaborar un altre amb «elements pactats entre la Generalitat i la plataforma».