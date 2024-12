Unes 2.800 persones ja han passat pel Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 2.800 persones han gaudit ja del XXVII Pessebre dels Estels a la Masia de Castelló. Aquest és el nombre de visitants que hi va haver els dos primers dies de representació, 6 i 7 de de desembre. En concret, 2.073, el dia de la inauguració; i més de 650, el dissabte, dia que es van haver de suspendre els darrers passis a causa de les fortes ràfegues de vent que s’hi van registrar.

Malgrat les condicions meteorològiques adverses, l’Associació Masia de Castelló, que és l’entitat que l’organitza amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ha valorat la bona acollida que ha tingut el Pessebre.

«Com que ha coincidit amb el pont, han vingut molta gent del nostre territori i també de fora de la demarcació de Tarragona, que estava de vacances», ha explicat el president de l’Associació, Santi Nomen.

Nomen ha remarcat també el paper de les 380 persones que col·laboren en el Pessebre d’enguany, bé com actors i actrius o com a voluntaris i voluntàries. Totes aquestes persones són les que aquest 2024 fan possible que es puguin veure una quarantena d’escenes. Algunes de noves, com la de l’herbolari, que ha tornat després de dos anys; i la del forn teuler, que s’ha activat per primer cop per coure els cairons elaborats en els tallers recents. També s’ha començat a construir un cocó, una estructura tradicional de pedra seca que servia com a dipòsit d’aigua. Per acabar, al recorregut hi ha una nova escena amb estris típics de les cases pairals, com la torradora de fruits secs.

La inauguració d’aquesta 27a edició, el divendres 6 de desembre, va anar a càrrec de l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, i del president de l'Associació Masia de Castelló, Santi Nomen; i va comptar amb la presència de diversos regidors i regidores.

Les properes representacions del Pessebre tindran lloc aquest cap de setmana: dissabte, 14 de desembre i diumenge, 15 de desembre.

Aquest any, el Pessebre inclou un passi especial a les 16:30 h del diumenge 15 de desembre, pensat per a persones amb discapacitat i sensibilitat alta.

Durant la resta de dies, hi haurà passis cada mitja hora entre les 17:00 h i les 19:30 h, la qual cosa garantirà una visita ordenada i còmoda per a tothom.

Les persones que tenien entrada per al 7 de desembre i no van poder anar al Pessebre a causa de les ventades poden anar-hi el 14 o 15 de desembre, a la mateixa hora de la seva entrada original. També poden demanar el retorn dels diners al correu masiacastello@masiacastello.cat o convertir l’import de les entrades en un donatiu per a la recuperació del poble de Castelló.