Renfe permetrà viatjar amb mascotes de fins a 40 quilos des de l'estació del Camp de Tarragona

Es permet un gos gran per viatger, amb un màxim de dos gossos grans per tren, en un sol cotxe i sempre en un espai fix de dues places determinades.

Renfe inclou noves rutes i destinacions per viatjar amb gossos de fins a 40 quilos en alguns serveis AVE. Des que es va iniciar el Projecte Mascota Gran el 12 de setembre de 2022, s’han transportat -en trajectes amb origen o destinació Catalunya- més de 3.600 gossos de fins a 40 quilos i més de 119.600 gossos de fins a 10 quilos que han viatjat en cistella de transport. El projecte pilot es va implantar definitivament en el corredor Madrid-Saragossa-Barcelona el 9 de juny de 2023.

En la línia Madrid-Barcelona, als AVE directes i semidirectes amb parada fins ara a Saragossa, s’afegiran les parades de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona, i s’incorporen Girona i Figueres Vilafant com a noves destinacions Pet Friendly. A la resta de rutes ja existents, Madrid-Màlaga, Madrid-Granada, Madrid-Alacant i Madrid-València, s’hi inclou la nova ruta Madrid-Sevilla.

Viatjar amb gos de fins a 40 kg amb Renfe

La normativa comercial de Renfe per viatjar amb gossos de fins a 40 quilos se centra en el benestar de l’animal, la seva família i la resta de passatgers. Es permet un gos gran per viatger, amb un màxim de dos gossos grans per tren, en un sol cotxe i sempre en un espai fix de dues places determinades. Aquesta premissa no condiciona el nombre de mascotes de menys de 10 quilos que viatgen dins d’una cistella de transport en el tren.