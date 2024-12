Mas de Barberans i el pantà de Siurana, els llocs on ha bufat més fort el vent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha donat per acabada l'alerta del pla Ventcat (Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya). Segons informa, el vent ha perdut intensitat en les últimes hores en un episodi que havia començat dissabte. Durant l'alerta s'ha superat el llindar d'avís per vent 143 vegades. Els vents més forts s'han registrat a Portbou (Alt Empordà), Mas de Barberans (Monstià) i al pantà de Siurana (Priorat).

Segons informa el 112, aquesta nit s'han rebut una trentena de trucades pel vent però no s'han registrat incidències rellevants. Durant l'alerta, s'han rebut 2.000 trucades, que han generat 1.352 expedients relacionats amb el vent. El vent i la neu que ha caigut al Pirineu han marcat el cap de setmana de la Puríssima.