L'AEMET activa l'alerta taronja per mala mar a Tarragona

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta taronja per molt mala mar a la demarcació de Tarragona. Aquesta seria conseqüència del fort vent del nord-est, que podria portar onades de fins a 8 metres d'alçada en alguns casos. La situació serà la mateixa a les Illes Balears.

El vent, informen, bufarà amb força a Tarragona, Lleida, Girona, Castelló, Osca, Saragossa i Terol, amb ratxes que podrien superar els 100 quilòmetres/hora, i fins i tot els 120 en zones altes.

Degut al caràcter àrtic de la massa d'aire que ve amb el temporal, hi ha un descens tèrmic notable. Demà dilluns continuarà l'episodi hivernal, amb cotes de neu lleugerament més baixes, entre 600 i 900 metres, excepte al nord-oest on tendirà a pujar lleugerament als 1000-1200 metres.

Els gruixos més grans s'esperen en punts de la serralada Cantàbrica, on es podran tornar a superar els 30 centímetres, mentre que al Pirineu les nevades aniran perdent intensitat.

No es descarta que, encara que de manera molt feble, les nevades es puguin estendre a zones altes de la meitat sud peninsular, i s'espera que el temporal tant de mar com de vent disminueixi a partir de demà.

A partir de dimarts 10 de desembre és probable que penetri una massa d'aire més freda, però més seca, impulsada per vents del nord-est, de manera que les nevades aniran sent cada cop menys copioses, donant-se per finalitzat aquest episodi hivernal.

Tot i això, és probable que s'iniciï una progressiva inestabilització atmosfèrica a l'àrea mediterrània, intensificant-se en dies posteriors.

Les temperatures continuaran baixes durant bona part de la setmana, amb gelades a àmplies zones de l'interior peninsular, que serien més intenses durant les jornades de dimarts i dimecres.