Desconvocada la vaga de conductors d'autobusos prevista per aquest dilluns

CCOO ha desconvocat la vaga de conductors d'autobusos prevista per aquest dilluns 9 de desembre. En una circular signada pel secretari general del Sector de Carretera i Logística, Francisco Vegas, el sindicat ha decidit suspendre la convocatòria però manté en peu l'amenaça d'aturada indefinida a partir del 23 desembre, coincidint amb les festes de Nadal.

CCOO també va desconvocar la jornada de vaga del dijous 5 de desembre passat ja que considerava necessari «reorganitzar la mobilització amb una convocatòria més ajustada a la realitat, sostenible en el temps i viable». L'aturada al sector del transport de carretera va ser convocada conjuntament per CCOO, UGT i CGT per reclamar la jubilació anticipada.

Inicialment, es van produir tres jornades de vaga els dies 28 d'octubre i 28 i 29 de novembre. La UGT i l'SLT es van desmarcar de les aturades després d'arribar a un pacte amb la patronal i la CGT va optar per desvincular-se de la mobilització davant la «traïció» dels altres sindicats.

CCOO assegura que no descarta afegir noves dates per protestar i ha subratllat que l'acord entre la Confederació Espanyola de Transport en Autobús i la UGT «no garanteix la presentació de la sol·licitud de coeficients reductors» per assolir la jubilació anticipada.

També ha denunciat l'incompliment dels acords signats a finals d'octubre per l'avançament de la jubilació al transport de mercaderies, ja que encara no s'ha fet la sol·licitud davant l'organisme competent, quan el compromís era d'executar-ho en 20 dies.

A més, l'organització que dirigeix Unai Sordo ha fet una crida als ajuntaments de les grans ciutats de l'estat i al Ministeri de Transports perquè tutelin el procés i no deixin la resolució del conflicte, com fins ara, en mans d'empreses com Alsa i Avança, que, segons diuen, controlen directament la patronal.