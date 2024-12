Aquesta és l'aerolínia que està entrenant els seus pilots al cel del Camp de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cel del Camp de Tarragona s'ha convertit, una vegada més, en l'escenari d'entrenament per a pilots d'aerolínies comercials. Aquest dissabte, un Airbus A320 de la companyia Galistair Infinite Aviation ha estat sobrevolant la zona pròxima a l'Aeroport de Reus, realitzant maniobres repetitives a baixa altura.

Segons Trànsit Aeri de Catalunya, aquestes operacions formen part del que es coneix com a circuits visuals o «preses i enlairaments», és a dir, exercicis que consisteixen a perfeccionar tècniques d'enlairament, aproximació i aterratge, així com la coordinació necessària per operar l'avió de forma segura i eficient.

Aquest tipus de pràctiques són habituals en aeronaus de formació i es duen a terme amb total seguretat, seguint les indicacions de control aeri.

Durant la jornada, diverses persones han pogut observar el moviment constant de l’avió, que, a una altura moderada, ha realitzat diverses repeticions d’aquestes maniobres sobre el territori.

Ahir moltes persones també van observar un avió que realitzava el mateix tipus d'exercici. En aquest cas es tractava de la companyia Vueling, que també va ser albirada durant el passat mes de novembre realitzant pràctiques sobre el territori.