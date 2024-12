Es preveuen vents que poden arribar als 126 km/h a Tarragona

Imatge d'unes palmeres afectades per la força del ventACN

Protecció Civil ha alertat de fortes ratxes de vent, nevades al Pirineu i baixada de temperatures a partir d'aquest dissabte. Es manté l'alerta del pla Ventcat.

El vent anirà perdent força aquest divendres però a partir del migdia de dissabte tornarà a créixer, podent superar els 126 km/h al Pirineu Occidental i al Camp de Tarragona. Es mantindrà diumenge, però decreixerà al migdia. El pla Neucat està en prealerta.

El Servei Meteorològic preveu que a partir del migdia de dissabte caiguin més de 50 cm de neu per sobre dels 2.000 metres al vessant nord del Pirineu, i gruixos superiors als 10 centímetres per sobre dels 900 metres, podent baixar als 700. Diumenge nevaria tot el dia amb una cota de 800 metres i puntualment per sota.

El Comitè Tècnic de seguiment del risc per vents s’ha reunit aquest divendres per analitzar i valorar la situació i fer seguiment dels dispositius necessaris durant el llarg pont d’aquest cap de setmana i tots els desplaçaments previstos, que es veuran afectats per la coincidència dels episodis de neu, vent i una forta baixada de les temperatures.

El vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu el llindar d'avís se superarà sobretot a cotes altes. S'espera que també pugui anar acompanyat de neu, especialment als vessants nord del Pirineu.

Pel que fa a la neu, la previsió la situa de forma generalitzada entre la matinada de diumenge i la de dilluns. La combinació amb el vent provocarà sobreacumulacions de neu. A més, a causa de les ventades, a l'alta muntanya hi haurà torb.