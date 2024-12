Marc Brunet, primer tinent d'alcalde de la Ràpita, és el nou president del CAT

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer tinent d'alcalde de la Ràpita (Montsià), el socialista Marc Brunet, és el nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Brunet s'ha mostrat «il·lusionat» pel nou càrrec i ha afirmat que durà a terme «polítiques basades en la resiliència i l'eficiència de totes les instal·lacions per permetre que l'aigua pugui arribar a tot el territori».

El president s'ha estrenat fent una visita d'obres al dipòsit de Cunit que el CAT està construint. Juntament amb un altre a Vila-seca, tenen la finalitat de tenir l'aigua garantida en cas d'un tall de subministrament en la canonada principal del consorci.

Els nous espais d'emmagatzematge permetran que el Baix Penedès, el Baix Camp i el Tarragonès disposin d'aigua en cas de tall a causa d'una avaria o de tasques de manteniment. Brunet ha assenyalat que amb aquestes infraestructures es vol «crear la seguretat que com a mínim, durant 24 hores, si hi ha un tall a la canonada general, el consum al ciutadà no es vegi interrompuT».

Pel que fa al dipòsit de Cunit, les obres es troben per sobre del 50% d'execució i es preveu que entri en funcionament al llarg de la segona meitat de l'any vinent. Tindrà una capacitat d’emmagatzematge de 25.000 m³, l’equivalent al volum de deu piscines olímpiques, i unes dimensions similars a les d'un camp de futbol. El projecte compta amb un pressupost d’adjudicació de 4,6 milions d'euros.

El CAT preveu tenir enllestit el dipòsit de Vila-seca el segon semestre del 2025. Compta amb un import de 8,3 milions d'euros i les característiques són les mateixes que el de Cunit. Tots dos són finançats al 50% per l'Agència Catalana de l'Aigua (CAT).

«Trobar l'equilibri»

El rapitenc va ser nomenat ahir i encara no ha fet el traspàs amb el seu antecessor, Joan Alginet. Tenen previst fer-ho els pròxims dies. Algines va acomiadar-se assenyalant que no havia pogut reduir l'aportació de l'Ebre al CAT, tal com ell s'havia fixat. Preguntat per aquesta qüestió, Brunet s'ha mostrat partidari de «trobar l'equilibri entre l'aigua que porta el riu i la que necessita la gent».

Ha recordat que l'aigua «és un bé de primera necessitat, no un luxe». Així mateix, ha insistit en «trobar l'equilibri amb el medi i garantir que es protegeix tot l'entorn».