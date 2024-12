Desmantellat un grup criminal que robava coure a empreses de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent (RPP) i de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guàrdia Civil d’Osca (UOPJ) van detenir el passat 27 de novembre vuit homes, d’entre 21 i 29 anys, com a presumptes autors de 28 robatoris amb força i un delicte de pertinença a grup criminal.

Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada el desembre de l’any passat quan es van començar a produir una sèrie de robatoris de cable elèctric, comesos amb el mateix modus operandi, en empreses d’Aragó i Catalunya.

Totes les empreses afectades es caracteritzaven per un ús intensiu d’energia elèctrica en els seus processos de producció, com ara depuradores d’aigües residuals o deshidratadores de farratges, i per tant disposaven d’una instal·lació de cable elèctric rellevant.

La sostracció del cable suposava uns danys molt importants en les instal·lacions fixes de les empreses, tant de la instal·lació de distribució interna com en l’escomesa de connexió externa, on arribaven a desenterrar les línies per estirar el cable.

El major perjudici, a banda de la reparació dels danys, es produïa en la pèrdua econòmica, el lucre cessant, degut a l’aturada del procés productiu, varis ordres de magnitud superior al valor del coure sostret. En el cas de les depuradores d’aigües residuals, a més, suposava la interrupció d’un servei públic.

En una empresa de Bellvís (Lleida), amb l’ajuda d’una excavadora, van rebentar les canalitzacions i arquetes per on passava tot el cablejat. Només en aquesta empresa el valor dels danys soferts superarien els 400.000 euros.

A Biescas (Osca) van robar en la depuradora d’aigües residuals. Van sostreure gran quantitat de cablejat i van produir danys amb un valor total de 20.000 euros. Degut a la quantitat de coure sostret van haver de deixar part del botí en un amagatall prop de la depuradora. Gràcies a això els investigadors van poder identificar un dels vehicles utilitzat pel grup criminal.

Els robatoris evidenciaven una selecció dels objectius, una experiència en aquesta mena de robatoris, l’ús de maquinària per alliberar el cable i el treball coordinat de diverses persones.

El grup criminal residia a Madrid i es desplaçava fins a Catalunya i Aragó per a cometre els robatoris

Les primeres gestions realitzades ja van apuntar que es tractaria d’un grup de lladres, residents a Madrid, que es desplaçaven al lloc seleccionat.

De matinada, robaven el coure i, a primera hora del matí, ja venien el material sostret en una deixalleria. Tot seguit, ingressaven els diners en una entitat bancària abans de tornar a Madrid.

Davant aquest escenari es va crear un equip conjunt d’investigació al coincidir les investigacions iniciades per Mossos i la Guàrdia Civil d’Osca.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han treballat junts per desmantellar el grup criminal.Mossos

A mesura que va avançar la investigació van poder concretar identitats de persones presumptament relacionades amb els fets. Es trobaven davant un grup criminal, integrat per diversos homes que s’anaven alternant en els robatoris, amb un nucli principal de responsables que seleccionaven les empreses i coordinaven els assalts.

Després d’una primera detenció al mes de febrer de cinc dels implicats van continuar amb una intensa activitat delictiva

En el decurs de la investigació, els Mossos d’Esquadra ja van detenir el 22 de febrer a cinc d’ells quan anaven a vendre 500 kg coure sostret en una deixalleria d’Esparreguera (Barcelona). El material l’havien sostret aquella mateixa matinada d’una empresa de Juneda (Lleida).

Els investigadors van constatar que, un cop van quedar en llibertat, van continuar amb una intensa activitat delictiva. Amb gran mobilitat per tot l’estat espanyol es continuaven desplaçant des del seu lloc de residència de Madrid cap a Aragó i Catalunya.

Aquests robatoris es van iniciar el novembre de l’any passat en una empresa de farratges de Fondarella (Lleida) i van continuar en les províncies d’Osca, Lleida, Barcelona i Tarragona. Les empreses afectades son depuradores, estacions de bombeig, indústries alimentàries, deshidratadores, metal·lúrgiques, de prefabricats de formigó i d’extracció d’àrids.

Es dona la circumstància que alguna de les empreses van ser assaltades més d’una vegada.

Un cop recollits els indicis suficients el passat dimecres, 27 de novembre, es va passar a la fase final de la investigació amb la detenció de vuit persones a Madrid com a presumptes autors, en diferents graus de participació, en 28 robatoris amb força i pertinença a grup criminal.

Dos dels detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs i la resta van passar dijous a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d'Arganda del Rey (Madrid).