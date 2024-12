Activada l'alerta del Vencat davant la previsió de fort vent dissabte al Camp de Tarragona i l'Ebre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí el Pla especial d’emergències per risc de vent (Ventcat) en fase d’alerta per les previsions meteorològiques de forts vents, de component nord i oest.

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) la previsió de fort vent començarà el proper dissabte a primera hora del matí, intensificant-se, sobretot, a les hores centrals del dia. Pot afectar tota la meitat oest de Catalunya, destacant el Camp de Tarragona i les cotes altes del Pirineu i Prepirineu occidental. El vent pot arribar a superar els 108 km/h.

Les comarques afectades, principalment, seran: Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Noguera, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Bages, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

També s’ha posat en prealerta el Pla especial d’emergències per nevades (NEUCAT). A partir del migdia de dissabte hi haurà un canvi brusc de les temperatures que s'afegirà a la situació de vent. Això portarà neu a la zona de l'Alt Pirineu i Aran on, des de les 18 hores del dissabte i fins a les 18 hores del diumenge, es poden acumular més de 10 cm a cota 900 que, puntualment, podria baixar a cota 700 o 600. Cal tenir en compte que la presència del vent provocarà el fenomen del torb a alta muntanya.

Es demana a la ciutadania tenir especial precaució aquest cap de setmana en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. Si és imprescindible fer desplaçaments, s’ha de tenir molta precaució perquè es poden trobar obstacles a la via. També ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.

Pel que fa al vent, especial precaució amb la decoració de Nadal, no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses.

Pel que fa a la neu, si es va la zona del Pirineu, es recomana portar cadenes al vehicle i anar ben preparats amb equipament adequat si es fan activitats a l’aire lliure.