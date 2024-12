Transports licita per 32,8 MEUR la conservació de carreteres de Tarragona i Lleida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports ha licitat per 32,8 milions d’euros (IVA inclòs) dos contractes para conservar 185 quilòmetres de carreteres de les demarcacions de Tarragona i Lleida.

Per una banda, ha licitat per 9,4 milions el manteniment del tram de l’N-420, des de Caseres fins a Reus, així com de diversos trams de l’N-420a. Pel que fa a les vies lleidatanes, els treballs s’han licitat per 23,4 milions. Aquests comprenen punts de l’N-141, de Bossòst a la frontera amb França, de l’N-230 entre El Pont de Suert fins a la frontera, i de l’N-260, des de la connexió amb l’N-230 fins al límit d’Osca.

Els contractes tenen una vigència de tres anys amb la possibilitat de prorrogar-los dos anys més, i un altre d’addicional de màxim nou mesos.