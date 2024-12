Interrompuda la circulació entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç per una incidència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació ferroviària a l'R13 i l'R15 es troba tallada entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per una incidència al sistema d'electrificació, segons ha informat Renfe. Davant d'això, els trens d'aquestes línies inicien i finalitzen el seu recorregut a La Plana-Picamoixons, on els viatgers continuaran per carretera fins a Sant Vicenç de Calders. En aquest punt, es recupera el servei en tren fins a Barcelona.

D'altra banda, un tren regional ha quedat retingut al tram Plana-Valls per aquesta incidència i s'ha sol·licitat ajuda externa per evacuar els viatges. Un cop evacuats, seran transbordats per carretera.