La Generalitat aprova aquest dimecres el pla especial urbanístic del Tramvia del Camp de Tarragona

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona porta avui a votació el pla especial urbanístic del tramvia del Camp de Tarragona per la seva aprovació definitiva. Aquest pas suposa superar un dels esculls pendents en la primera fase d’aquest projecte, el qual suposa una inversió de 150 milions d’euros i que afectarà els municipis de Salou, Vila-seca i Cambrils.

Aquest pla especial permetrà reconèixer un espai d’aquests tres municipis com una plataforma segregada de transport, avalant que es puguin començar les obres en un futur per aixecar la infraestructura.

L’altra qüestió pendent serà acabar de tancar el projecte constructiu, el qual també està estimat que s’aprovi abans de finalitzar aquest any. Amb aquests passos i els convenis amb els ajuntaments signats, la licitació de les obres podria tirar endavant durant els primers mesos de 2025, seguint així un calendari similar al proposat inicialment.

Les al·legacions de Salou

Diferents al·legacions municipals han dilatat lleugerament part urbanística del Tramvia del Camp de Tarragona. Entre aquestes, destaquen les imposades per Salou –denunciaven que la catenària no s’integrava amb la via urbana– que van enfrontar a l’alcalde, Pere Granados, amb l’anterior executiu català.

No obstant això, amb el canvi de Govern sembla que s’ha arribat a una entesa i fa uns mesos el departament de Territori va anunciar l’acord de Granados per donar llum verda al desplegament.

Pere Segura, alcalde de Vila-seca, considera que aquest tràmit «dona credibilitat a la feina que s’ha fet durant aquests mesos». L’alcalde admet que li agradaria que el projecte anés més ràpidament, però considera que «el debat és necessari en una iniciativa així i garanteix que estigui adaptada als gustos de tots».

En línies similars s’expressa Enric Daza, regidor d’Urbanisme de Cambrils, qui considera que «un projecte amb tantes administracions complicades no és gens fàcil i diversos comicis pel mig». El regidor manifesta que «ara comença l’important» i espera «que no pari el ritme» amb els processos que queden.

Vila-seca: Partida reservada per a fer un centre de gravetat



L’Ajuntament de Vila-seca ha reservat una partida al capítol d’inversions del pressupost municipal d’aquest 2025 per la integració urbana del tramvia del Camp de Tarragona.

Aquest pressupost, valorat en 250.000 euros, suposa una quarta part de les inversions que projecta el municipi per l’any vinent. Pere Segura, alcalde de Vila-seca, afirma que aquests diners es faran servir per «iniciar els documents tècnics necessaris per dotar de sentit i coherencia l'àmbit urbà per on passaran les vies».



A més de la via i tres parades, el terme de Vila-seca acollirà unes cotxeres i tallers per donar servei tècnic al transport. Segura considera que amb aquesta actuació Vila-seca aspira a convertir-se en «el centre logístic del transport públic del Camp de Tarragona». Alhora que servirà com un «centre de gravetat» per la posició de cruïlla del municipi i la futura estació intermodal.