Els hotels i restaurants de Tarragona preveuen una ocupació bona per al Pont de la Constitució

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els establiments d’allotjament i restauració de la província de Tarragona afronten amb optimisme el Pont de la Constitució. Malgrat una certa incertesa en les reserves de darrera hora, principalment motivada per les condicions meteorològiques, les previsions d’ocupació són positives, amb una clara tendència de creixement a mesura que s’apropen les dates.

Pel Pont de la Constitució, les dades recollides per la Federació AEHT mostren ocupacions destacables: a la Terra Alta, s’assoleix el 100% d’ocupació, un fet que evidencia l’atractiu d’aquesta zona per als visitants que busquen experiències a la natura i una oferta enoturística de qualitat. Altres comarques, com la Conca de Barberà i el Priorat, també registren xifres properes al 100% d’ocupació. En aquestes comarques d’interior es consolida el «particular estiu» que ja venia sent positiu durant tota la tardor i que els ajuda a compensar les ocupacions més baixes de juliol i agost.

A Tarragona ciutat, l’ocupació també és alta, amb apartaments turístics que arriben al 90% d’ocupació i hotels que fan el ple divendres i dissabte, gràcies, en part, a l’impacte del turisme esportiu propiciat per la celebració de la Minicup de Bàsquet.

En capitals de comarca menys turístiques, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta, tot i que s’espera un increment gràcies a les reserves de darrera hora.

Tot i aquestes dades positives, des de l’AEHT també s’ha detectat que, en algunes zones, com la costa de les Terres de l’Ebre, el volum de turistes pot veure’s influït pel comportament d’última hora dels visitants, especialment en funció de les condicions meteorològiques. Aquest és un pont que molta gent aprofita per fer compres i per assistir a dinars o sopars d’empresa, fet que pot reduir lleugerament el volum de reserves anticipades. Però si fa sol, el turisme de proximitat i les escapades de natura es converteixen en un recurs molt aprofitat.

D’altra banda, l'AEHT destaca que un percentatge d’allotjaments de la província de Tarragona tenen les seves portes tancades fins passada la temporada festiva, sobretot aquells ubicats en zones de costa. Aquest fet impedeix donar xifres d’ocupació de territoris com Cambrils o la costa del Baix Penedès.

En quan a la restauració, els establiments i empreses de càtering de la província ompliran les sales pel moviment que, degut a les compres nadalenques i als sopars d’empresa, s’espera durant els dies de pont, així com els dies previs i posteriors. De fet, el sector ja ha començat a servir sopars d’empresa i espera molt de moviment durant les properes setmanes.

Des de l’AEHT es mostren confiats que la combinació de reserves de darrera hora i l’atractiu de les activitats pre-nadalenques a la província permetran assolir bons resultats durant aquest període clau.