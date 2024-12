La Diputació de Tarragona aprova el pressupost de 2025 amb un import de 224 milions d’euros

Imatge del ple celebrat ahir a la Diputació de Tarragona, on es va aprovar el pressupost de 2025.Tjerk van der Meulen

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona va aprovar ahir dimarts el pressupost general per al 2025, que ascendeix a 222,4 milions d’euros, un increment de l’11% respecte a l’any anterior. Els comptes permetran reforçar el suport als municipis a través del Pla ImpulsDipta, millorar la xarxa viària de la demarcació i executar projectes per a la modernització d’espais i equipaments de la Diputació. La proposta va comptar amb el suport majoritari dels grups polítics ERC, PSC, Junts i PP.

El nou pressupost prioritza actuacions en infraestructures viàries i serveis municipals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida als pobles i ciutats del territori. Entre d’altres, es destinaran recursos al desenvolupament d’espais que fomentin la cohesió social i cultural, així com a l’adquisició de nous equipaments per a serveis públics de la Diputació.

Millores de la xarxa viària

El pressupost inclou importants inversions en la xarxa viària, destacant diverses actuacions dins el Pla quadriennal d’inversions. Entre elles, la millora de la carretera T-203 a la Riera del Catllar, amb un pressupost de 3,3 milions d’euros, que preveu l’ampliació de la calçada, la creació d’un itinerari per a vianants i la reorganització de les connexions amb camins i urbanitzacions.

També es va aprovar el projecte de millora de la TV- 3421, entre Mas de Barberans i Roquetes, amb un cost de 3,7 milions d’euros. Aquesta actuació millorarà la seguretat viària en un tram de 15 quilòmetres i inclourà quatre itineraris per a vianants en zones urbanes i travesseres.

Altres projectes destacats inclouen el condicionament de la TV-7042 de Rojals a Montblanc, amb un pressupost d’1 milió d’euros, i la remodelació de la T-320 a Botarell, on s’hi construirà un nou vial per a ciclistes i vianants, així com un ramal de subministrament d’aigua, una obra que serà coordinada amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

També es va aprovar una actuació puntual de millora a la T-3136 entre Botarell i la N-420, que inclou mesures de drenatge per a reforçar la resistència de la infraestructura davant les pluges. Aquesta inversió busca garantir una xarxa viària més eficient i adaptada a les necessitats actuals.