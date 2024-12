Desconvoquen la vaga d'autobusos per aquest dijous a Tarragona, però mantenen la de dilluns

Publicat per Redacció ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO ha desconvocat la vaga de conductors d'autobusos del dijous però ha mantingut en peu la del 9 de desembre i l'aturada indefinida a partir del 23 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal, segons ha anunciat el sindicat en un comunicat.

Respecte a Tarragona, l’EMT estableix per aquest dijous els serveis habituals de dies feiners perquè queda desconvocada la jornada de vaga d’àmbit estatal, per al transport de viatgers. Així doncs, els horaris d'aquest dijous s'adequaran al servei regular dels dies feiners.

La mobilització va ser convocada conjuntament per CCOO, UGT i CGT de forma integral per tot el sector del transport per reclamar la jubilació anticipada. La UGT i l'SLT es van desmarcar la setmana passada les aturades després d'arribar a un pacte amb la patronal. Aquest dimarts CGT, que havia seguit les aturades, ja s'havia desvinculat de la mobilització davant la «traïció» dels altres sindicats.

Ara, CCOO ha afirmat que considera «necessari reorganitzar la mobilització amb una convocatòria més ajustada a la realitat, sostenible en el temps i viable». El sindicat ha assegurat que no descarta afegir noves dates per protestar i ha subratllat que l'acord entre la Confederació Espanyola de Transport en Autobús i la UGT «no garanteix la presentació de la sol·licitud de coeficients reductors» per assolir la jubilació anticipada.

També han denunciat l'incompliment dels acords signats a finals d'octubre per l'avançament de la jubilació al transport de mercaderies, ja que encara no s'ha fet la sol·licitud davant l'organisme competent, quan el compromís era d'executar-ho en 20 dies.

A més, l'organització que dirigeix Unai Sordo ha fet una crida als ajuntaments de les grans ciutats de l'estat i al Ministeri de Transports perquè tutelin el procés i no deixin la resolució del conflicte, com fins ara, en mans d'empreses com Alsa i Avança, que, segons diuen, controlen directament la patronal.