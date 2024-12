Aquestes són les carreteres amb més accidents de la província de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pont de la Constitució ja està aquí i s’espera que, com cada any, es produeixin milers de desplaçaments per tota la geografia. Per aquesta raó, l’empresa de revisions precompra de cotxes de segona mà informesmecanicos.es ha publicat quines són les vies interurbanes que més accidents registren a Tarragona. Per a això, la pàgina ha analitzat les microdades del consolidat anual d’accidents el 2023 de la DGT.

Segons aquesta anàlisi, les vies interurbanes amb més accidents a la província de Tarragona són:

AP -7 (149 accidents el 2023)

-7 (149 accidents el 2023) N-340 (143)

T-11 (93)

C-14 (66)

C-31 (43)

C-12 (39)

N-240 (38)

A-7 (36)

A-27 (30)

C-51 (24)

La majoria dels accidents, dos de cada tres, es produeix en realitat en vies urbanes. Aquesta tendència és especialment aguda en territoris molt urbanitzats com Madrid o Barcelona.

Cada accident genera de mitjana 1,3 víctimes, incloent els ferits no hospitalitzats, que representen el 93%. D’altra banda, el 85% de les víctimes mortals mor en les 24 hores següents al sinistre.

La majoria dels accidents passa en condicions òptimes

L’anàlisi d’Informes Mecànics amb les microdades de la DGT revela una dada per reflexionar: la majoria dels accidents passa en condicions òptimes per a la conducció.

El 90% dels accidents passa sobre una calçada seca i neteja, amb bona visibilitat i un clima clar. A més, gairebé tres de cada quatre accidents passen en vies amb trànsit fluid, sense retencions, de dia i amb llum natural.

Finalment, dos de cada tres accidents succeeixen en vies amb un traçat en línia recta.

Sergio Arboledas, director general d’Informes Mecànics, ha explicat que «aquestes dades ens condueixen a pensar que molts accidents es produeixen per badades o falta d’atenció al volant. Quan conduïm, tots els nostres sentits han d’estar posats a la carretera i no en algun altre lloc, ja que en l’asfalt mai no anem sols. No es tracta només de nosaltres, sinó de la resta de viatgers que ens acompanyen en la via».