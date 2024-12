Set detinguts per robar més de 500.000 euros arrancant caixers automàtics del banc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Plumajero, ha desarticulat una organització criminal especialitzada en el robatori de caixers automàtics de sucursals bancàries mitjançant l'arrossegament amb l’ús de camions ploma prèviament sostrets. Haurien comès almenys 19 robatoris en entitats d’Almeria, Alacant, València, Tarragona i Barcelona.

Un robatori comès de matinada en una entitat bancària del terme municipal de Cartagena (Múrcia) el mes de febrer passat va ser el punt de partida de la investigació de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Per aquest robatori van fer ús d’un camió amb grua incorporada, coneguts com a «plomes», arrancant el caixer automàtic de la seva ubicació, i del qual van ser sostrets uns 45.000 euros a més de causar nombrosos danys en l’estructura de l’entitat.

Primers inicis de la investigació

La Guàrdia Civil detecto patrons similars en altres robatoris a entitats bancàries de diferents províncies del llevant espanyol, per la qual cosa van arribar a la conclusió que es podria tractar dels mateixos autors.

D’aquesta manera, aquests agents, juntament amb les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de les províncies afectades, van aconseguir obtenir una primera línia d’investigació que correspondria a una organització criminal altament especialitzada i qualificada.

L’entramat criminal utilitzava un vehicle de seguretat que havia estat prèviament robat o, en cas de ser propietat de l’organització, eren utilitzats amb matrícules falses. A continuació, localitzaven magatzems o empreses de construcció que tinguessin camions ploma per utilitzar-los per atacar les entitats bancàries, preferiblement a petites localitats.

Una vegada aconseguien arrancar els caixers, els traslladaven a zones aïllades per obrir-los i extreure els diners en efectiu. Per a això utilitzaven materials molt específics, com un gran generador per subministrar prou energia per al funcionament de les eines especials de tall, perforació i obertura.

Una vegada que obtenien el botí suficient de diversos fets, els seus principals integrants abandonaven el país cap a diferents països europeus amb l’única intenció d’esquivar possibles accions policials sobre el grup criminal. Després d’un període d’inactivitat que en alguns casos es dilatava fins i tot mesos, tornaven a Espanya, reactivant-se i donant lloc a una nova campanya de robatoris.

Detencions

En la fase d’explotació d’aquesta operació han estat detingudes set persones, de nacionalitat albanesa, comptant la majoria d’ells amb una àmplia experiència delictiva en aquest tipus de robatoris.

Fins al moment han estat aclarits un total de 19 fets comesos contra sucursals bancàries, en els quals s’estima el robatori de més de mig milió d’euros. Encara que és molt possible que aquesta xifra, tant de fets aclarits com de diners sostrets, augmenti considerablement després de les diferents anàlisis que s’estan duent a terme.

Un dels detinguts per arrancar caixers automàtics amb camions ploma.

Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha realitzat set registres a les províncies de Tarragona, Madrid, Múrcia, Toledo i Alacant. En ells han estat intervinguts nombrosos efectes per al trencament i obertura dels caixers automàtics sostrets, equips de transmissions i dispositius inhibidors de freqüència, útils per a l’obertura de panys de cotxes o dispositius OBD per a l'engegada d’emergència de vehicles. A més, s’ha confiscat un total de 42.720 euros en efectiu, que pogués correspondre de l’últim robatori perpetrat en una entitat bancària a la localitat d’Olesa de Bonesvalls (Barcelona).

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Cartagena, que ha decretat presó incondicional per a tots els detinguts i ha estat desenvolupada per la Unidad Central Operativa de la Guàrdia Civil, concretament per la Secció d’Atracaments i Delictes Violents, i l’Equip Contra el Crim Organitzat d’UCO amb seu a Alacant (ECO Alacant), al costat d'Unitats Orgàniques de la Policia Judicial de les Comandàncies de la Guàrdia Civil afectades.