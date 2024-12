Més de 320 persones amb discapacitat troben feina gràcies a la Fundació 'laCaixa'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En la vigília del Dia Mundial de la Discapacitat, la Fundació 'la Caixa', a través del programa Incorpora, reivindica la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en el treball. El 2024, el programa Incorpora i les entitats socials que col·laboren amb aquesta iniciativa han aconseguit 328 contractacions en 181 empreses de Tarragona.

«Els prejudicis persisteixen, sobretot, en empreses sense experiència amb treballadors amb discapacitat. No obstant això, quan una empresa contracta i coneix aquestes persones, els estereotips desapareixen completament. No hi ha cap altre secret. Les insercions aconseguides a través de programes com Incorpora demostren que no es tracta d’un problema de productivitat ni d’adaptació», afirma Ramon Giró, soci director de Seeliger i Conde Diversity i expert en gestió corporativa de la diversitat i discapacitat.

Giró recorda que hi ha 1.200 milions de persones amb discapacitat al món, més de 4 milions a Espanya, i reclama a les empreses i a la societat que no els posin límits.

El 2024, el programa Incorpora i les entitats socials que col·laboren amb aquesta iniciativa han atès 22.785 persones amb discapacitat, aconseguint 7.835 contractacions a tot Espanya, de les quals 2.442 s’han realitzat a Catalunya.

D’aquestes, el 44,86% corresponen a persones amb discapacitat física, el 24,9% a discapacitat mental, el 22,63% a discapacitat intel·lectual i el 7,5% a discapacitat sensorial.

Metodologia i seguiment

Els tècnics d’inserció sociolaboral del programa Incorpora dissenyen itineraris personalitzats que valoren el potencial de cada persona i en promouen la participació activa per facilitar una inserció laboral eficaç. Aquesta metodologia, que situa la persona com a protagonista del seu progrés, és clau per impulsar la seva autonomia i garantir l’èxit del procés d’integració al mercat laboral. El programa Incorpora també porta a terme una important tasca de sensibilització amb les empreses perquè reconeguin en aquesta iniciativa una oportunitat d’incorporar talent divers i motivat, alhora que reforcen la seva responsabilitat social i el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat i la no discriminació.