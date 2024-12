El calendari ‘per a tots els pobles de Catalunya’ fa anys

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 1876 es publicava per primera vegada El Calendario Ermitaño de los Pirineos per iniciativa d’Antoni Maria Morera, un home instruït i emprenedor, que volia fer un calendari «per a tots els pobles de Catalunya». Morera va aprofitar l’auge de popularitat que en aquell moment tenien els calendaris i almanacs per oferir una publicació destinada, sobretot, a la gent del camp, i amb molta informació útil i rigorosa.

Aquella publicació, avui dia considerada un exemple de calendari vuitcentista, formava part de l’anomenada literatura de canya i cordill, un gènere que incloïa almanacs, auques, romanços, contes o vides de sants entre altres, i que s’anomenaven així perquè es venien en un cordill pinçades amb un trosset de canya.

Antoni Maria Morera va morir el 1893, però el seu fill, Joan Baptista Morera i Bargalló, va seguir publicant el calendari, tot i que va haver de litigar pels drets de la propietat intel·lectual davant l’intent d’usurpació d’un altre editor, Antonio Millat, qui publicava un calendari amb el mateix nom.

Després de la mort de Morera i Bargalló, van continuar la tradició els fills, nets i besnets, superant episodis com la Guerra Civil –durant la qual el calendari va passar a anomenar-se El solitario de los Pirineos–, i la dictadura franquista.

El darrer episodi del calendari està datat el 2016, quan un dels besnets del fundador va crear el segell editorial Edicions Morera, dedicada a publicacions de cultura tradicional i popular, i va traduir al català la publicació, que a partir de llavors serà coneguda com el Calendari de l’Ermità. En paral·lel, en va renovar el disseny i n’amplià els continguts.

Aquest Nadal, doncs, el popularíssim Calendari de l’Ermità celebra el 150 aniversari. I ho fa amb una edició especial que inclou, a més dels articles i continguts habituals, una sèrie d’articles especials que recuperen la memòria històrica de la publicació i es fan ressò d’altres efemèrides del 2025.

Així per exemple, aquesta edició d’aniversari inclou un apartat sobre els 150 anys d’història de la publicació, una evocació de l’època entorn el 1876, parèmies o proverbis del 1800 o articles sobre efemèrides com ara el Mil·lenari de Montserrat, el Bicentenari dels Tres Tombs de Barcelona o Els 2800 anys dels primers Jocs Olímpics.

Tot plegat, acompanyat dels continguts habituals que l’han fet tan popular i estimat arreu del país. Es tracta de les informacions de caràcter més pràctic, com dades astronòmiques, el sant del dia, la data de celebració de les festes majors, fires i mercats, o recomanacions pel bon conreu de l’hort i el jardí.

A més, hi signen col·laboradors com Amadeu Carbó, Tomàs Molina, fra Valentí Serra de Manresa, Víctor Pàmies, o el senyor Marcel·lí Virgili. També inclou un petit calendari a color pel 2025 i la reproducció de dues antigues felicitacions de Nadal col·leccionables.