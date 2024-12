Aquests són els millors restaurants de carretera de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant les festes de Nadal és habitual viatjar per retrobar-se amb els familiars. I és que molts cops aquests trajectes suposen moltes hores amb cotxe, per la qual cosa és vital fer descansos i parades per menjar. El blog El Camionero Recomienda ha elaborat un llistat amb els 200 establiments d'Espanya més ben valorats per fer un àpat, segons els camioners.

Entre els 200 establiments escollits n'hi ha 6 a la demarcació de Tarragona. Aquests són:

El Maset (Montbrió del Camp)

Aquest es troba situat a la Carretera de Mont-roig del Camp al quilòmetre 11 de Montbrió del Camp. L'establiment està obert tots els dies, excepte el dilluns, de 9:00 a 16:00h. El local ofereix un menú amb per 13 euros els dies laborales i de 18 euros de dissabte a diumenge. També ofereixen un menú calçotada per 27 euros.

Restaurant Mas Gallau (Cambrils)

L'establiment es troba al número 134 de l'avinguda Vilafortuny de Cambrils. En aquest ofereixen productes frescos, de km0 i de qualitat. No tenen menú diari i l'horari de la cuina és de 13 a 15:30 h. i de 20 a 22:30 hores.

Alameda AgroReus (Reus)

L'establiment està situat al carrer Ignaci Iglesias, 25 al polígon industrial Agro Reus. El seu horari és de 6:30 a 1:00 hores totes els dies de la setmana. Disposen de menú diari per un preu de 6,50 euros els dies laborales i 8 euros el menú de cap de setmana.

Restaurant Caza y Pesca (Constantí)

El local està situat al carrer Grècia, 10 al polígon industrial de Constantí. Està obert de dilluns a divendres de 6:00 a 21:30h i els dissabtes de 6:00 a 14:00h. El menú té un preu de 9,50 euros.

Restaurant Villanueva (Constantí)

Aquest restaurant situat a l'avingusa Les Puntes, 2 del polígon industrial de Constantí ofereix cuina tradicional mediterrània. Està obert tots els dies de 6:30 a 18:30h, excepte els dissabtes per la tarda i els diumenges. Ofereixen un menú a 10,90 euros o carta sobre els 40 euros.

Buffet Altafulla

L'establiment està situat a la carretera N-340 al quilòmetre 1.173 a Altafulla. Disposen de tres menjadors climatitzats amb capacitat per a 150 a 300 persones. Un aparcament de 2700 m² per a turismes i autocars. A més, ofereix servei de dutxes per als clients «en ruta». El preu del bufet són 16,50 euros (beguda no inclosa) i els nens de fins a 8 anys 11 euros. Els caps de setmana i festius el preu és de 23 euros (beguda no inclosa) i els nens fins a 8 anys, 12 euros.