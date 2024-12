Fèlix Alonso, sobre el tall ferroviari: «els ciutadans més vulnerables són els que més pateixen les conseqüències»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Fèlix Alonso, diputat de Comuns-Sumar, ha subratllat que «els ciutadans més vulnerables són els que més pateixen les conseqüències de les obres al túnel de Roda de Berà» i ha insistit que, un cop finalitzades al març de 2025, serà imprescindible «redefinir les línies i millorar freqüències». Segons el diputat, «la Generalitat té un deute amb els usuaris del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre».

Pel que fa a la transició ecològica, Alonso ha carregat contra la possible desaparició de l’impost a les energètiques i ha posat l’accent en les conseqüències mediambientals de la contaminació al Camp de Tarragona. Tot recordant el clam del Col·legis de Metges i la Societat Catalana de Pediatria per millorar la qualitat de l’aire. Per això, ha exigit un estudi independent i ha recordat que «la contaminació de l’aire causa anualment 3.000 morts a Catalunya».

El diputat ha denunciat que Repsol, «malgrat obtenir beneficis rècord, contribueix mínimament a través de l’Impost de Societats» i ha reclamat «una reforma fiscal que inclogui un impost específic per a grans herències i un repartiment més just de les càrregues tributàries».

Finalment, Alonso ha defensat mesures més fermes per exigir compromisos a les empreses energètiques en la descarbonització i la transició verda. «Repsol, que va néixer com un esforç col·lectiu, que va ser privatitzat posteriorment, ha de ser part de la solució i no un obstacle per al futur sostenible del Camp Tarragona», ha assegurat.