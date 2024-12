Els millors plans nadalencs durant el pont de la Constitució a la demarcació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona és una de les zones més encantadores per a gaudir del Nadal, ja que combina tradició, paisatge, gastronomia i una infinitat d’activitats festives tant a les seves ciutats més grans com als seus petits pobles. Al llarg de tota la província se celebren esdeveniments i activitats molt variades, que inclouen mercats nadalencs, pessebres, llums decoratius i activitats per a tota la família.

1. La Fira i el Mercat de Nadal, actes destacats a Tarragona

En el marc de les Festes de Nadal a Tarragona, d’una banda se celebra la Fira de Nadal, la tradicional fira nadalenca que se celebra des de fa dècades en el tram central de la Rambla Nova, disposa d'una dotzena de parades on es poden trobar els articles nadalencs més tradicionals, com pessebres, figures i artesania. Tot el necessari per omplir la llar d’esperit nadalenc.

D’altra banda, el Mercat de Nadal, obert de 10.00 hores a 21.00 hores, compta amb un total de nou casetes on es poden adquirir decoració de nadal, arbres i flors naturals, llibres infantils i xocolates de tot tipus. A partir d’aquest divendres, 6 de desembre, es posarà en marxa la Fira de l’Artesania a la Rambla Nova, en el tram del Teatre Metropol, i el seu horari serà el mateix que el Mercat de Nadal.

2. El Mercat de Nadal i el Mercat d’Artesania de Reus

Reus celebra les festes de Nadal amb un programa ple de propostes que, sota el títol Reus és Nadal, oferirà espectacles d’animació al carrer i atraccions a l’aire lliure, tot amb l’objectiu de crear una ambientació nadalenca a la ciutat. Per a aquest pont, i a partir de dijous, estarà obert el Mercat de Nadal a la plaça del Mercadal amb un horari de 09.00 hores a 21.00 hores. Des d’aquest dilluns, 2 de desembre, ja està obert el Mercat d’Artesania a la plaça Evarist Fàbregas i amb el mateix horari.

3. Fira del Regal de Nadal a Cambrils (5-8 desembre)

En el marc de les Festes de Nadal, Cambrils ha programat, del 5 al 8 de desembre, quatre dies per a gaudir dels millors productes del comerç local, amenitzats amb activitats per als més petits de casa. L’acte se celebra en el centre del municipi, en un entorn molt pintoresc i tradicional. Cambrils, conegut pel seu port pesquer i el seu bonic passeig marítim, s’omple de màgia durant el Nadal amb llums i decoracions que embelleixen les seves places i carrers principals.

4. Fira de Nadal de Tortosa (6-8 desembre)

Tortosa celebra la quinzena edició de la Fira de Nadal als carrers del nucli antic de Tortosa, amb parades al voltant de la catedral, on es podran trobar regals, artesania i productes nadalencs. A més, també hi haurà animació de carrer, tallers i activitats per a totes les edats. Aquest mercat nadalenc és una cita imprescindible per als que busquen submergir-se en l’esperit nadalenc en una de les ciutats més pintoresques del Baix Ebre.

5. Nadal a La Pobla de Mafumet

La Pobla de Mafumet torna a celebrar Nadal amb un programa ple de propostes com espectacles familiars, concerts, el Parc infantil, 'Els Pastorets', l’arribada de l’Home dels Nassos, el sopar i revetlla de Cap d’any o l’esperada Cavalcada i recepció a Reis Mags d’Orient, entre altres. Durant el pont de la Constitució en el municipi se celebra la Festa de l’encesa dels Llums de Nadal el dissabte a les 18.30 hores, mentre que el diumenge tindrà lloc, a les 12 hores, l’espectacle infantil 'Hansel i Gretel (La casseta de massapà)'.

6. Mercat de Nadal a Torredembarra (6-8 desembre)

En el marc de les Festes de Nadal i Reis de Torredembarra, torna el Mercat de Nadal que, a més de les parades d’artesania, regals, decoració i alimentació, també comptarà amb diverses propostes com tallers, concerts de Nadales o degustacions, entre d’altres. El Mercat de Nadal, que estarà obert del 6 al 8 de desembre, tindrà un horari d’11.00 hores a 20.00 hores el dia 6 i 7 i d’11.00 hores a 14.00 hores el dia 8.

7. Fira de Nadal de Vilalba dels Arcs (7 i 8 de desembre)

Nova edició de la Fira de Nadal de Vilalba dels Arcs, amb un cap de setmana de parades de productes artesans, tallers infantils, espectacles i música nadalenca. L’horari de la Fira, durant els dos dies, serà de 10.30 hores a 13.00 hores i de 17.00 hores a 20.00 hores. Entre els actes més destacats es troben el mercat tradicional, tallers, pintacares, i un espai de joc per als més petits.