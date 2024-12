Deu anys al costat dels productes locals

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany Caprabo celebra una dècada del seu Programa de Proximitat per Comarques, una iniciativa que neix el 2014 amb l’objectiu de donar suport als petits productors i enfortir els vincles amb el territori.

Deu anys després, la cadena de supermercats catalana preveu assolir unes vendes de 38 milions d’euros en productes de petits productors i cooperatives agroalimentàries locals, és a dir, un 5% més respecte a l’any anterior i el doble que el seu primer any.

«Com a companyia defensem aquesta visió ‘micro’, i sobretot donar suport a tot el que tenim al costat de casa, és a dir, al costat de cadascuna de les nostres botigues arreu de tot el territori català», explica Fernando Tercero, responsable de Proximitat de Caprabo.

Aquest model, afirma, no només beneficia els productors, sinó que també contribueix al desenvolupament sostenible. «El suport als productes locals ajuda a enfortir l’economia de cada comarca i preserva la riquesa del nostre patrimoni alimentari», destaca el responsable.

Un programa consolidat

«Quan vam començar ho vam fer amb un projecte pilot en un parell de comarques, a la Cerdanya i a l’Empordà. Era un programa pioner i no sabíem quina seria la primera resposta dels productors», apunta Tercero. Malgrat els dubtes inicials, afirma, el programa va acabar resultant «tot un èxit».

«Durant aquests deu anys hem viscut un creixement i una evolució notables, tant en els consumidors com en els productors que confien en nosaltres», celebra Tercero. Actualment, la companyia ha incrementat gairebé en un 86% el nombre d’aquests petits productors i cooperatives agràries presents a les seves botigues, fins als 325 actuals. També ha augmentat en un 146% les referències de productes de proximitat disponibles en els seus lineals, acumulant un total de 3.200.

A la demarcació de Tarragona, indica Tercero, el programa inclou productes de totes les comarques, com ara formatges artesans, olis d’oliva i vins amb DOP, així com arròs del delta de l’Ebre i calçots de Valls entre d’altres. Aquests aliments, explica, no només es troben a les botigues locals, sinó que també arriben a altres zones, promovent així «l’intercanvi entre territoris i la descoberta de nous productes».

«Un cas clar és el dels cítrics de les Terres de l’Ebre, que ara estan identificats amb el seu nom i origen. Fa set anys, això no era així, i molts productes locals passaven desapercebuts», apunta Tercero.

Un projecte a llarg termini

«Cada vegada hi ha més gent que cerca aquest tipus de producte, ja sigui perquè són del costat de casa o perquè estan fets d’una manera determinada», explica Tercero. Tot i el considerable creixement del programa, el responsable assegura que encara queda molt camí per recórrer.

«Això no és feina d’un dia ni d’un any, sinó que és un treball constant per mostrar, comunicar i educar els consumidors sobre el valor d’aquests productes», explica. Per aquest motiu Caprabo també impulsa iniciatives com les Fires de Productes de Proximitat o les Jornades Gastronòmiques.