Tarragona concentra la meitat del ciclistes morts a les carreteres aquest 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), aquest 2024 fins al 30 de novembre, han perdut la vida 126 persones en 114 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Durant el mateix període de l’any passat, van morir 140 persones en 127 sinistres mortals, el que suposa una reducció del 10% de les víctimes mortals. Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), període en què van morir 167 persones en 154 sinistres, la reducció és del 24,6%. Tanmateix, en aquests primers nou mesos s’han registrat 733 persones ferides greus en accident de trànsit, que són un 7,3% més que el 2023.

En concret, aquest mes de novembre han mort 12 persones en 8 accidents a la xarxa viària interurbana, el que suposa dues víctimes mortal més que l’any passat i que el 2019. Cal destacar que hi ha hagut quatre accidents amb dues víctimes cadascun (T-314 a Cambrils, AP-7 a Vilablareix, C-13 a la Guingueta d’Àneu i N-230 a Alfarràs).

Els col·lectius vulnerables concentren gairebé la meitat de les víctimes mortals

Aquest mes de novembre, pel que fa a vulnerables, s’han registrat tres víctimes mortals motoristes i dues persones atropellades a l’AP-7. Si ens fixem en el balanç del que portem d’any, gairebé la meitat de les víctimes mortals -el 47,6%- pertanyen als denominats col·lectius vulnerables.

En concret, enguany han mort 47 motoristes (quatre menys que l’any passat), 6 vianants (7 menys que el 2023), 6 ciclistes (dos més que l’any passat) i 1 usuari d’VMP. La proporció de motoristes morts respecte al total de víctimes continua sent prop d'una tercera part, en concret, gairebé un 37% del morts en carretera han estat motoristes i se situa en valors pròxims als d’ocupants de turismes (amb 50 morts).

D’altra banda, per tipologia de vehicle cal destacar que enguany es manté un augment en la sinistralitat dels accidents mortals amb furgoneta implicada. Fins al 30 de novembre, han mort 10 persones que viatjaven en furgoneta. En el mateix període de 2023 es va registrar una víctima; en canvi, el 2019 hi va haver 9 morts en furgoneta.

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 114 accidents mortals, 41 han estat accidents amb un sol vehicle implicat i la resta s’hi ha vist implicat més d’un vehicle. D’aquests, 28 han sigut xocs frontals però també hi ha hagut 16 xocs laterals i 15 encalçaments.

Sinistralitat mortal principalment masculina, al cap de setmana i a la tarda

Aquest 2024 8 de cada 10 víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat homes i, si ens fixem només en els conductors/es morts, el 92% son homes. Així, dels 108 homes morts, 95 eren conductors, 7 passatgers i 6 vianants. Quant a les 18 dones mortes, 8 eren conductores i 10 passatgeres. També entre els ferits greus hi ha majoritàriament homes: dels 733 ferits greus d'enguany hi ha hagut 559 homes (+11,1% vs 2023 i +4,1% vs 2019) i 174 dones (-3,3% vs 2023 i -4,9% vs 2019).

La franja d’edat que acumula més morts enguany és la de 55 a 64 anys, amb 28 víctimes i un increment de la sinistralitat de gairebé el 4% respecte l’any passat, però també cal destacar que els morts entre 65 i 74 han augmentat de 9 a 16. Per contra, les franges de mitjana edat, entre 35 i 44 i entre 45 i 54, registren totes dues reduccions, amb 10 i 8 morts menys que l’any anterior.

Finalment, si analitzem els 126 morts per franja horària, un 47% es van accidentar a la tarda i és la franja que acumula més morts amb 59 víctimes, seguida del matí amb 45. Així mateix, els caps de setmana i festius, amb 55 víctimes, continuen acumulant quasi la meitat dels morts en accident de trànsit a les carreteres catalanes.

Reducció de la sinistralitat a l’AP-7

Enguany, la carretera amb major sinistralitat és la C-37, amb 7 víctimes mortals (3 en un mateix accident a Castellfollit del Boix). En segon lloc, amb 6 morts cadascuna, hi ha l’Eix Transversal (C-25), l’N-II i l’AP-7. D’aquesta darrera via cal destacar, però, que s’hi manté una reducció de víctimes mortals, amb 7 menys que l’any passat i 9 menys que en el mateix període del 2019 (abans de la gratuïtat).

Quant a les vies amb major sinistralitat a continuació se situa l’A-2, amb 5 víctimes mortals, i després la C-32, la C-12 i l’N-340 que, fins al 30 de novembre, han registrat 4 morts.

Reducció en 3 de les 4 demarcacions

Cal destacar que es manté la reducció de la sinistralitat a la majoria de les demarcacions respecte al 2023. Barcelona, amb 53 víctimes mortals, continua sent la demarcació amb més mortalitat, tot i que n’ha registrat 13 menys que l’any passat (-11,7%).

Aquest mes de novembre una única persona ha mort per accident de trànsit a les carreteres de la demarcació. En el conjunt de l’any, la comarca amb més víctimes ha estat el Bages, amb 9 morts, seguida del Baix Llobregat i el Maresme, amb 8. En aquesta demarcació han mort 26 dels 46 motoristes i la meitat dels vianants de tot Catalunya.

Tarragona i Girona registren retencions entorn al 16%: Tarragona, amb 27 morts, 5 menys que l’any passat i Girona, amb 21 persones finades, 4 menys que en el mateix període de l’any passat. Tanmateix, aquest mes de novembre 3 persones han mort a les carreteres tarragonines i 4 ho han fet a les gironines.

Des que ha començat l’any, a Tarragona una tercera part de les víctimes s’han produït al Baix Camp, amb 9 morts, i a l’Alt Camp n’hi ha hagut 5. Destaca també que la meitat dels ciclistes morts enguany a les carreteres catalanes han perdut la vida en aquesta demarcació (3 de 6).

Pel que fa a Girona, l’Alt Empordà, amb 6 morts i el Baix Empordà i Ripollès, amb 3, són les comarques que han registrat més mortalitat. A les carreteres gironines, han mort 9 motoristes, 1 vianant i cap ciclista fins al 30 de novembre.

Per últim, Lleida, amb 25 víctimes mortals, dues més que l’any passat, és l’únic territori on ha augmentat lleugerament l’accidentalitat mortal. 4 de les 11 víctimes mortals d’aquest mes de novembre s’han accidentat a vies de la demarcació. Quant a comarques, el Segrià suma quasi la meitat dels morts (11) i el Pallars Sobirà en registra 5. Pel que fa als col·lectius vulnerables, 7 motoristes i 2 ciclistes han mort a les carreteres lleidatanes.