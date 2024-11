L'AEMET activa l'avís groc per boira a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'avís groc (risc) per boira a diverses zones de Catalunya, incloent-hi la depressió central de Tarragona, des de les 21.00 hores d'aquest dissabte. El fenomen pot reduir la visibilitat fins als 200 metres.

Aquesta alerta afecta especialment la zona central de la província de Tarragona, on es preveu una visibilitat molt limitada, la qual cosa pot dificultar la circulació i altres activitats a l'aire lliure.

Tot i que amb l'alerta groga no existeix risc meteorològic per la població general, l'AEMET recomana extremar la precaució en aquests moments, especialment per als desplaçaments nocturns i matinals.

Els especialistes també adverteixen que aquest tipus de boira pot ser molt més persistent en zones baixes i valls, per la qual cosa es preveu que la situació es mantingui fins ben entrada la matinada.

A més, es mantenen altres alertes per boira en zones de la resta de Catalunya i altres comunitats autònomes com Aragó i Navarra.