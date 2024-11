El Parlament aprova la moció dels Comuns per impulsar el tramvia del Camp de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament de Catalunya va aprovar dijous la proposta dels Comuns d’impulsar el tramvia del Camp de Tarragona (TRAMCAMP). Una proposta que ha comptat amb els vots favorables de tots els partits de la cambra catalana (132 vots), a excepció d’Aliança Catalana, que s’ha abstingut (2 vots).

Així mateix, han quedat aprovades mesures com l'impuls al Camp de Tarragona i de manera prioritària l'estació intermodal Vila-seca-Aeroport de Reus que s'ha de començar a construir a principis del 2026, per tal de millorar la vertebració del territori i permetre així una connexió fluida entre la xarxa de Rodalies, l'Alta Velocitat i l'aeroport de Reus.

També recuperar les línies RT1 (Tarragona - Vila-seca - Reus) i RT2 (Salou - Port Aventura - Tarragona - L'Arboç), perdudes el 2020, durant la pandèmia, per tal de millorar la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, així com estudiar-ne la viabilitat d'extensió per connectar-les amb l'Alt Camp a través de l'estació de Valls, i el reforç de la xarxa d'autobusos del Penedès i Terres de l'Ebre, i el tren-tram de les Terres de l'Ebre.

Altres propostes de la moció dels Comuns aprovades per unanimitat són el manteniment de la rebaixa del transport públic fins a finals del 2025, garantir el transport gratuït per menors de 16 anys a tot Catalunya, i estudiar i impulsar la implantació d’un sistema de targeta única, amb tarifa plana i assequible, per moure’s per tot el territori i tots els mitjans públics de transport.