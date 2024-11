«Els alcaldes hem de trencar el relat que diu que estem comprats per la química»

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona va celebrar ahir a la Cambra de Comerç de Tarragona la seva trobada anual, on va exposar les dades recollides durant el darrer any i va posar-les a debat amb diversos agents implicats a la indústria del territori.

En aquesta línia, aquesta edició va convidar a participar diversos alcaldes de municipis de l’entorn dels polígons sud i nord. Concretament, van assistir Pere Segura, alcalde de Vila-seca; Roc Muñoz, alcalde de la Canonja; Joan Martí, alcalde de Perafort i Joan Maria Sardà, alcalde de la Pobla de Mafumet.

Els batlles van coincidir a dir que hi ha «una bona quantitat de dades i d’informació» sobre l’activitat empresarial química que els envolta, tot i que també van apuntar que «hi ha un camí de millora». Alguns dels deures pendents que es van posar sobre la taula van ser «augmentar la pedagogia i transformar les dades en informació comprensible», «arribar millor a la població jove» o «relacionar la informació existent amb paràmetres de salut».

Tot i la bona nota de l’evolució de la indústria i la seva seguretat durant els darrers anys, els representants consistorials també van remarcar que «és necessari continuar avançant en la reducció d’incidents», en referència a episodis de males olors o flamejades a les torxes. «Necessitem menys episodis i més dades per donar una resposta adient a aquests», assegurava Roc Muñoz. En aquesta línia, Joan Martí apuntava que «els alcaldes han de tenir la capacitat per contestar les inquietuds de la ciutadania».

Pere Segura anava un pas més enllà afirmant que «la societat ha evolucionat i també ho ha de fer la manera d’explicar la indústria», destacant que «la ciutadania demana ser cada cop més estrictes amb els episodis». El batlle de Vila-seca considera que aquest esperit crític és clau per «evitar que es generi una teoria alternativa sobre que els ajuntaments estan comprats per la química i no diuen mai res».

Contra aquest relat, els representants municipals asseguren que «s’ha de continuar avançant en el camí iniciat i no moure’s de la línia». Els ponents també van convergir en la necessitat de «recolzar la indústria química per tal que aquesta mantingui la seva activitat al territori i aposti per projectes beneficiosos pel medi ambient».

Javier Sancho, director de Repsol a Tarragona, va rebre les demandes del ponent afirmant que «el territori demanda més control i vigilància i hem de continuar donant resposta». El responsable va assegurar que l’empresa «continuarà treballant en la millora de la informació i la manera de transmetre-la».