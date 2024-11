La Diputació de Tarragona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona col·laboren per avançar en la definició de la del Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han signat un memoràndum de col·laboració per compartir experiències i començar a avançar en la definició de les bases de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. "Són el gran referent i, per tant, sabíem que a través d'ells podríem avançar i molt", ha reconegut la presidenta de l'ens tarragoní, Noemí Llauradó.

Representants d'ambdues administracions s'han reunit aquest dijous per primera vegada en una trobada que ha servit per escoltar i traslladar errors i certeses al voltant de temes jurídics, econòmics o de mobilitat. Llauradó ha subratllat que es tracta d'un acord de cooperació i no de tutela i que, per tant, també s'inspiraran en altres models europeus.

L'anomenat 'Memoràndum d'entesa per al suport en el desenvolupament de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona' serà vigent fins al 30 de juny del 2027 i fixa que ambdues administracions compartiran experiències i assessorament.

En aquesta línia, Llauradó ha afirmat que el fet que l'AMB els comparteixi "les bones pràctiques que estan duent a terme, els poden servir d'inspiració per abordar diferents temes i àmbits que com a Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona també s'han plantejat", com són l'ordenació del territori, la mobilitat sostenible, l'habitatge, el desenvolupament econòmic o de la cohesió social, entre altres. Per tot, considera que la col·laboració entre ambdós ens serà "molt fructífera".

Per la seva banda, el vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, ha descrit l'acord com un punt de trobada, on "cooperar, escoltar i compartir" per avançar cap a la constitució d'una nova àrea metropolitana a Catalunya "forta i àmplia". Per fer-ho, Balmón ha destacat que cal entendre que "sense perdre la identitat pròpia de cada municipi, hi ha serveis de gran importància per a la ciutadania que es gestionen d'una manera molt més efectiva a escala metropolitana".