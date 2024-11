Tot el que cal saber sobre la vaga d'autobusos a Tarragona d'aquest dijous i divendres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous i divendres, 28 i 29 de novembre, els conductors del transport de viatgers tant privats com públics faran vaga. La protesta afectarà tot el territori, tot i que el Departament d’Empresa i Treball ha fixat en un 40% els serveis mínims dels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia.

Les franges amb més circulacions seran entre les 6.30 h i les 9.30 h i entre les 16.00 h i les 20.00 h. En el cas dels busos de transport escolar i els que transporten persones amb discapacitat, s’haurà de garantir el 85% del servei. La vaga del transport per carretera també afectarà el servei d’autobusos que ha contractat Renfe pel tall ferroviari de les obres que Adif fa al túnel de Roda de Berà.

A Tarragona, l’EMT activarà els serveis mínims, de manera que els horaris s’ajustaran a les freqüències de diumenge en totes les línies. La L-30 no estarà en servei, per la qual cosa els usuaris disposaran de la L-3 com a línia alternativa. D’igual forma passarà amb la L-43, que tindrà com a alternativa la L-42. Per últim, es complementarà el servei de la L-41 i de la L-42 amb serveis addicionals.

Aquestes dues jornades se sumen a la que ja es va celebrar el passat 28 d'octubre. També hi ha convocades més vagues de cara al dijous 5 i dilluns 9 de desembre, així com a partir del dia 23 de desembre de forma indefinida.